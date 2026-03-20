Schwerer Ritt für FC Sulingen beim Auswärtsspiel in Leese

– Foto: Volkhard Patten

FC Sulingen reist mit breiter Brust zum Auswärtsspiel beim TuS Leese 1912, doch Trainer Stefan Rosenthal weiß um die Tücken der Partie: „Ein Gegner, der jedem Gegner in der Bezirksliga wehtun kann, vor allen Dingen mit ihrer Offensive.“

Sulingen will an den oberen Tabellenplätzen dranbleiben. Nach dem klaren 5:0-Erfolg gegen TuS Drakenburg am vergangenen Spieltag liegt die Mannschaft auf Rang sieben. Rosenthal mahnt jedoch zur Vorsicht: „Man sieht es an den Ergebnissen, dass sie gegen die Top-Mannschaften alle knapp verloren haben. Waren immer nah dran, auch was mitzunehmen gegen Twistringen, gegen Neuenkirchen, gegen Bückeburg. Also wird es ein echt schwerer Ritt für uns.“

Personell präsentiert sich Sulingen gut aufgestellt: „Wir werden mit voller Kapelle anreisen.“