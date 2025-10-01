Schwerer Prüfstein für FC Altenhagen

Dem FC steht bei der Reserve von TuS Eintracht Bielefeld eine schwere Aufgabe bevor. TuS Eintracht Bielefeld II siegte im letzten Spiel gegen SpVg. Heepen II mit 2:1 und liegt mit 21 Punkten weit oben in der Tabelle. Zuletzt holte der FC Altenhagen einen Dreier gegen TuS Langenheide (3:2).

Nur einmal gab sich die Mannschaft von Tomislav Tadic bisher geschlagen.

Gegenwärtig rangiert der FC auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Angriff weist Altenhagen deutliche Schwächen auf, was die nur 13 geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte der FC Altenhagen bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.