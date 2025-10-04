Schwerer Gang zum Sptzenreiter

Der 8. Spieltag in der C-Klasse PS/ZW Ost steht an, die zweite Mannschaft des SVE reist nach Rodalben wo der Spitzenreiter im Stadion in der Lindersbach schon wartet. Der SV 53 Rodalben ist in der laufenden Saison das Maß aller Dinge. Nach einer Auftaktniederlage am ersten Spieltag folgten fünf deutliche Siege in Folge, was Platz eins in der Tabelle mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 31:7 bedeutet. Überragender Akteur bei den Gastgebern ist #MB10 Martin Behljulji, der bis zum Sommer noch das Trikot des SVE trug und mit 18 Treffern die Torjägerliste anführt und derzeit nach Belieben trifft.

Die Mannschaft des SVE ist krasser Außenseiter, wird aber die Begegnung nicht kampflos abschenken. Ein Punktgewinn wäre ein absoluter Paukenschlag.