Schwerer Gang für "Spiele" - Stadtderby in Dingolfing

Der FC Dingolfing um Korbian Stuckenberger (li.) hat den FC Teisbach um Kapitän Franz Gruber zu Gast – Foto: Alfred Brumbauer

Am 25. Spieltag der Landesliga Mitte steht das Stadtderby zwischen dem FC Dingolfing und dem FC Teisbach ganz besonders im Fokus. Der jahresübergreifend neunmal in Serie siegreiche Tabellenführer SpVgg Landshut steht beim Tabellenvierten ASV Burglengenfeld vor einer heiklen Auswärtsaufgabe. Der Rangzweite TSV Seebach muss ebenfalls seine Koffer packen und beim unberechenbaren 1. FC Bad Kötzting ran. Der SSV Eggenfelden möchte nach fünf Niederlagen am Stück wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und daheim gegen Schlusslicht FC Kosova Regensburg dreifach punkten. Die DJK Vornbach ist mit zwei Niederlagen schlecht aus den Startlöchern gekommen und gegen den abstiegsbedrohten SV Etzenricht soll unbedingt ein Heimsieg her. Ganz anders sieht die Situation beim TSV Bogen aus, der bisher im Frühjahr dreimal im Einsatz war und jedes Mal als Sieger vom Platz gehen konnten. Mit. der SpVgg Lam warte auf die Elf von Neu-Trainer Max Bachl-Staudinger nun allerdings ein echter Prüfstein.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit der Auftaktniederlage in Seebach waren wir natürlich nicht zufrieden. Zu viele individuelle Fehler, eine mangelnde Handlungsschnelligkeit und zu wenig Lösungen auf den schwer bespielbaren Platz sorgten letztendlich für den verdienten Erfolg der Heimmannschaft. In dieser Woche haben wir dieses Spiel im Training versucht aufzuarbeiten, damit wir im ersten Heimspiel des Jahres hoffentlich die ersten drei Punkte sammeln können. Dass dieses Vorhaben aber nicht einfach wird, steht für uns außer Frage. Bereits im Hinspiel haben wir gemerkt, welche Qualitäten Passau aufzuweisen hat. Aus diesem Grund muss jeder Spieler, egal auf welcher Position, wieder nahe der hundert Prozent seines Leistungsniveaus kommen. Wenn wir das schaffen, ist der erste Heimdreier auch im Bereich des Möglichen." Personalien: Aus beruflichen Gründen muss Balthasar Sabadus passen. Ansonsten gibt es voraussichtlich keine Änderungen gegenüber der Vorwoche. Tobias Bernkopf wird wegen einer Knieverletzung vermutlich langfristig ausfallen.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach dem erfolgreichen Auftakt im Derby gegen Vornbach wartet jetzt auswärts eine ganz andere Herausforderung auf uns. Mit Schwandorf-Ettmannsdorf treffen wir auf eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität und der besten Offensive der Liga. Das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen.

Wir wissen, dass wir uns dort ordentlich strecken müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen, aber genau dieser Aufgabe stellen wir uns mit voller Überzeugung."









Personalien: Ob Moritz Bauernfeind wieder im Kader steht, ist noch ungewiss. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zum vergangenen Spieltag.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach dem äußerst schwachen Auftritt im Derby gegen Lam wollen wir zu Hause gegen Seebach eine Reaktion zeigen – auch wenn uns bewusst ist, dass die Aufgabe nicht leichter wird. Im Gegenteil: Seebach verfügt über eine bärenstarke Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns. Nichtsdestotrotz spielen wir daheim und wissen, dass mit unseren Fans im Rücken einiges möglich ist. Daher wollen wir ein gutes Ergebnis erzielen." Personalien: Weitestgehend bleibt bei den Badstädtern alles beim Alten. Neu auf der Ausfallliste steht Frodo Gilch, der in den nächsten drei Wochen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. Zudem steht der Einsatz von Bastian Irrgang auf der Kippe.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Gegen Ettmannsdorf hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht und konnte sich dafür mit einem hochverdienten Sieg belohnen. Wir wollen im Flow bleiben und nun auch die schwere Auswärtshürde in Bad Kötzting meistern. Am Roten Steg ist es für den Gastverein nie einfach, deshalb stellen wir uns auf ein hartes Stück Arbeit ein. Ich persönlich freue mich sehr auf diese Partie, da ich beim FCK eine tolle Zeit als Spieler hatte und später dann kurzzeitig auch Trainer der damaligen Bayernligatruppe war."



Personalien: Stammtorhüter Mathias Loibl muss wegen einer Zerrung passen, ansonsten bleibt alles beim Alten.







Wolfgang Beller (re.) hat einige Jahre seiner aktiven Laufbahn beim 1. FC Bad Kötzting verbracht – Foto: Michael Birkner









Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr TSV Bogen Bogen SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 PUSH





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen unser erstes richtiges Heimspiel nach der Winterpause selbstverständlich nicht verlieren. Das Match in Luhe-Wildenau hat aber schon viel Kraft gekostet. Daher müssen wir schauen, wie wir die Aufgabe gegen Lam von der Herangehensweise in Angriff nehmen. Lam hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen. Eine stabile Truppe mit erfahrenen Kräften wie Mühlbauer, Wendl Gschwendtner, Uzlik und Müller sowie jungen Talenten wie Maimer und Koller."



Personalien: Die Rautenstädter können zum vierten Mal in Folge mit dem gleichen Aufgebot planen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Mit Bogen erwartet uns ein formstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Aber auch unser Derbysieg gegen Kötzting war der erhoffte gelungene Restart nach der Winterpause. Nun wollen wir den Schwung mit nach Bogen nehmen und auch dort nicht leer ausgehen."



Personalien: Simon Loderbauer und Simon Meindl sind weiterhin keine Optionen. Moritz Seidel könnte hingegen wieder eine werden. Allerdings wird sich das erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend entscheiden.







Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:30 PUSH

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing FC Teisbach Teisbach 14:00 PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "In Landshut war definitiv nicht alles schlecht, allerdings haben wir uns viel zu viele Nachlässigkeiten erlaubt, die von einem Top-Gegner gnadenlos bestraft wurden. Am Samstag geht es für uns zum ersten Mal nach vier Monaten wieder auf Naturrasen. Das wird sicherlich eine gewaltige Umstellung, darf aber keine Ausrede sein. Im Derby wollen wir drei Punkte holen, wenngleich uns bewusst ist, dass Teisbach bestimmte Waffen hat und alles reinhauen wird, um nicht leer auszugehen." Personalien: Gegenüber dem vergangenen Wochenende werden Sebastian Thanner und Marlon Nicklas wieder in den Kader zurückkehren. Ob Ben Kouame, Jannik Bauer und der bereits in Landshut fehlende Stefan Weber - alle drei Akteure sind angeschlagen - dabei sein können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die ärgerliche Niederlage gegen Luhe-Wildenau haben wir aufgearbeitet. Jetzt gilt der volle Fokus dem Stadtderby. Wir sind bei dieser Partie wie immer Außenseiter, werden uns aber definitiv nicht verstecken." Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl und Onur Ünce sind verletzt. Benedikt Grassinger befindet sich im Aufbautraining. Alexander Rauscher ist privat verhindert. Valentin Harlander fehlt rotgesperrt.







Die DJK Vornbach möchte im Heimspiel gegen den SV Etzenricht zurück in die Erfolgsspur – Foto: Robert Geisler













Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mit Etzenricht empfangen wir einen Mitaufsteiger , der sich letztes Wochenende Selbstvertrauen holen konnte und der mit Sicherheit auch gegen uns nicht leer ausgehen will. Wir konnten dieses Jahr noch nicht punkten und wollen das unbedingt ändern. Jedem sollte bewusst sein, dass das aber nicht einfach wird und wir uns unbedingt steigern müssen."



Personalien: Der zuletzt schmerzlich vermisste Quirin Bruckbauer steht vor einem Comeback. Florian Ruhhammer und Maximilian Schröger können nicht mitwirken.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "In Vornbach erwartet uns wieder eine komplett andere Partie als gegen den TB Roding. Es muss unser Ziel sein, hier physisch über 90 Minuten dagegenzuhalten und dennoch die Genauigkeit und Konzentration in unseren Aktionen nicht zu vernachlässigen."



Personalien: Benjamin König, der sich gegen Roding einen Faserriss zuzog, steht neu auf der Verletztenliste. Diese umfasst wie zuletzt Max und Jannik Herrmann, Damian Musiol, Sebastian Ermer, Tom Griesbeck sowie Spielertrainer Andreas Wendl selbst. Urlaubsbedingt fehlt Christian Ermer drei Wochen





