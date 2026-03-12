Schwerer Gang für "Spiele" - Stadtderby in Dingolfing

Am 25. Spieltag der Landesliga Mitte steht das Stadtderby zwischen dem FC Dingolfing und dem FC Teisbach ganz besonders im Fokus. Der jahresübergreifend neunmal in Serie siegreiche Tabellenführer SpVgg Landshut steht beim Tabellenvierten ASV Burglengenfeld vor einer heiklen Auswärtsaufgabe. Der Rangzweite TSV Seebach muss ebenfalls seine Koffer packen und beim unberechenbaren 1. FC Bad Kötzting ran.
Der SSV Eggenfelden möchte nach fünf Niederlagen am Stück wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und daheim gegen Schlusslicht FC Kosova Regensburg dreifach punkten. Die DJK Vornbach ist mit zwei Niederlagen schlecht aus den Startlöchern gekommen und gegen den abstiegsbedrohten SV Etzenricht soll unbedingt ein Heimsieg her. Ganz anders sieht die Situation beim TSV Bogen aus, der bisher im Frühjahr dreimal im Einsatz war und jedes Mal als Sieger vom Platz gehen konnten. Mit. der SpVgg Lam warte auf die Elf von Neu-Trainer Max Bachl-Staudinger nun allerdings ein echter Prüfstein.
Personalien: Aus beruflichen Gründen muss Balthasar Sabadus passen. Ansonsten gibt es voraussichtlich keine Änderungen gegenüber der Vorwoche. Tobias Bernkopf wird wegen einer Knieverletzung vermutlich langfristig ausfallen.
Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach dem erfolgreichen Auftakt im Derby gegen Vornbach wartet jetzt auswärts eine ganz andere Herausforderung auf uns. Mit Schwandorf-Ettmannsdorf treffen wir auf eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität und der besten Offensive der Liga. Das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen.
Wir wissen, dass wir uns dort ordentlich strecken müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen, aber genau dieser Aufgabe stellen wir uns mit voller Überzeugung."
Personalien: Weitestgehend bleibt bei den Badstädtern alles beim Alten. Neu auf der Ausfallliste steht Frodo Gilch, der in den nächsten drei Wochen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. Zudem steht der Einsatz von Bastian Irrgang auf der Kippe.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Gegen Ettmannsdorf hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht und konnte sich dafür mit einem hochverdienten Sieg belohnen. Wir wollen im Flow bleiben und nun auch die schwere Auswärtshürde in Bad Kötzting meistern. Am Roten Steg ist es für den Gastverein nie einfach, deshalb stellen wir uns auf ein hartes Stück Arbeit ein. Ich persönlich freue mich sehr auf diese Partie, da ich beim FCK eine tolle Zeit als Spieler hatte und später dann kurzzeitig auch Trainer der damaligen Bayernligatruppe war."
Personalien: Stammtorhüter Mathias Loibl muss wegen einer Zerrung passen, ansonsten bleibt alles beim Alten.
Personalien: Gegenüber dem vergangenen Wochenende werden Sebastian Thanner und Marlon Nicklas wieder in den Kader zurückkehren. Ob Ben Kouame, Jannik Bauer und der bereits in Landshut fehlende Stefan Weber - alle drei Akteure sind angeschlagen - dabei sein können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die ärgerliche Niederlage gegen Luhe-Wildenau haben wir aufgearbeitet. Jetzt gilt der volle Fokus dem Stadtderby. Wir sind bei dieser Partie wie immer Außenseiter, werden uns aber definitiv nicht verstecken."
Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl und Onur Ünce sind verletzt. Benedikt Grassinger befindet sich im Aufbautraining. Alexander Rauscher ist privat verhindert. Valentin Harlander fehlt rotgesperrt.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "In Vornbach erwartet uns wieder eine komplett andere Partie als gegen den TB Roding. Es muss unser Ziel sein, hier physisch über 90 Minuten dagegenzuhalten und dennoch die Genauigkeit und Konzentration in unseren Aktionen nicht zu vernachlässigen.“
Personalien: Benjamin König, der sich gegen Roding einen Faserriss zuzog, steht neu auf der Verletztenliste. Diese umfasst wie zuletzt Max und Jannik Herrmann, Damian Musiol, Sebastian Ermer, Tom Griesbeck sowie Spielertrainer Andreas Wendl selbst. Urlaubsbedingt fehlt Christian Ermer drei Wochen
Personalien: Abgesehen von Martin Glöckner sind alle Mann an Bord.
Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Nach dem sehr erwachsenen und reifen Heimauftritt gegen Dingolfing, bei dem wir sehr gut verteidigt und im richtigen Moment die Tore gemacht haben, fahren wir gut gerüstet nach Burglengenfeld. Gegen eine spielerisch der stärksten Teams der Liga wird es sicherlich nicht einfacher zu punkten. Dennoch wollen wir unsere Serie ausbauen und möglichst alle drei Punkte holen."