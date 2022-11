Schwerer Gang für den Favoriten 1. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch müht sich gegen Hammah zu einem 1:0 - Tor des Tages durch Tobias Sonack

Kreisligaabsteiger FC Wischhafen/Dornbusch arbeitet weiter erfolgreich am Wiederaufstieg. Gegen den Mitabsteiger und erneut schwer in Not geratenen MTV Hammah II hatte es die Raap-Elf zum Rückrundenauftakt allerdings schwer.

Im Hinspiel gab es ein 4:4, den Kehdingern gelang der späte, aber verdiente Ausgleich erst in der Nachspielzeit durch Willem Schütt. Auch diesmal hatte Wischhafen/Dornbusch größere Probleme. „Hammah stand sehr tief in der eigenen Hälfte. Wir kontrollierten die Begegnung, hatten viel Platz in unserer Hälfte, aber in der gegnerischen Hälfte dafür umso weniger. Da kamen wir schwer durch“, äußerte sich FC-Trainer Stefan Raap. Die Gäste, die Tim Dubbels früh mit einer Platzwunde auswechseln mussten, doppelten gut, der FC kam lediglich mit langen Diagonalbällen durch die Schnittstelle gefährlicher vor das Tor. Erst kurz vor dem Wechsel gelang dem Tabellendritten durch Tobias Sonack die Führung. Danach wurden die Gäste etwas mutiger, agierten jetzt auch häufiger mit Diagonalbällen. „Wir hatten nach wie vor alles im Griff, aber ein 1:0 ist immer gefährlich“, so Raap. Der FC ließ ein paar Gelegenheiten zum entscheidenden 2:0 liegen, Alexander Schütt scheiterte an der Torlatte. Torschütze Tobias Sonack bekam ein Sonderlob vom Trainer: „Seine Tiefenläufe sorgten immer wieder für Gefahr. Ansonsten war es eine gute Mannschaftsleistung. Ich möchte an dieser Stelle auch mal meinen Co-Trainer Joshua Krämer loben, der immer da ist und mich klasse unterstützt.“ Der Sieg der Hausherren war nicht glanzvoll, aber verdient. Am kommenden Spieltag geht es nach Agathenburg, der MTV Hammah II empfängt den FC Oste/Oldendorf II zum Derby.

Schiedsrichter: Tom-Lucas Grube - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Tobias Sonack (43.).