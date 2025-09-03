Schwerer Brocken für Willingen – Löwenduell an der Damaschkestraße

Die Verbandsliga Nord setzt an diesem Mittwoch ihre spannende Saison fort. Während Hessen Kassel II nach dem erfolgreichen Umbruch weiter ungeschlagen bleiben will, stehen auch die anderen Teams vor entscheidenden Aufgaben: TSV Wabern will die jüngste Erfolgsserie ausbauen, OSC Vellmar sich in der Tabelle stabilisieren, und SC Willingen kämpft gegen die drohende Abstiegszone.
Bleibt Kassel weiterhin ungeschlagen?
Kassels Reserve zeigt nach dem Umbruch eine starke Saisonleistung und steht mit 11 Punkten auf Rang drei. Das Heimteam muss gegen Lichtenauer FV, derzeit Fünfter, seine Heimstärke unter Beweis stellen, während die Gäste nach der ersten Saisonniederlage wieder punkten wollen. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft ihre Struktur über 90 Minuten halten kann.
Wabern überrascht erneut
Wabern liegt mit sieben Punkten auf Platz neun und will den Schwung des jüngsten Siegs in Eichenzell nutzen. Eiterfeld/Leimbach hat auf Rang zehn noch Luft nach oben, besitzt aber erfahrene Einzelspieler, die Spiele entscheiden können. Wabern muss trotz möglicher Ausfälle die Intensität hochhalten, um sich von den Gästen absetzten zu können.
Vellmar will sich weiter stabilisieren
Vellmar hat sich nach holprigem Start stabilisiert und will die Tabellenposition verbessern. Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat noch nicht den richtigen Rhythmus gefunden, bietet aber Chancen für eine spannende Partie. Entscheidend wird die Effektivität der Offensivaktionen der Gastgeber sein.
Willingen kämpft gegen die Tabellenelite
Willingen liegt aktuell auf dem letzten Platz und benötigt dringend Punkte, um Anschluss zu halten. Wolfhagen präsentiert sich ungeschlagen auf Rang vier und will die Serie fortsetzen. Die Partie verspricht ein Duell zwischen der strukturierten Defensive der Gastgeber und der Effizienz der Gäste zu werden.