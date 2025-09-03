Schwerer Brocken für Willingen – Löwenduell an der Damaschkestraße

Wabern liegt mit sieben Punkten auf Platz neun und will den Schwung des jüngsten Siegs in Eichenzell nutzen. Eiterfeld/Leimbach hat auf Rang zehn noch Luft nach oben, besitzt aber erfahrene Einzelspieler, die Spiele entscheiden können. Wabern muss trotz möglicher Ausfälle die Intensität hochhalten, um sich von den Gästen absetzten zu können.

Vellmar will sich weiter stabilisieren