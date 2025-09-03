 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Roith

Schwerer Brocken für Willingen – Löwenduell an der Damaschkestraße

7. Spieltag der Verbandsliga Nord

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Nord
Wolfhagen
KSV Hessen II
TSV Wabern
OSC Vellmar

Die Verbandsliga Nord setzt an diesem Mittwoch ihre spannende Saison fort. Während Hessen Kassel II nach dem erfolgreichen Umbruch weiter ungeschlagen bleiben will, stehen auch die anderen Teams vor entscheidenden Aufgaben: TSV Wabern will die jüngste Erfolgsserie ausbauen, OSC Vellmar sich in der Tabelle stabilisieren, und SC Willingen kämpft gegen die drohende Abstiegszone.

Bleibt Kassel weiterhin ungeschlagen?

Heute, 18:30 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
18:30live

Kassels Reserve zeigt nach dem Umbruch eine starke Saisonleistung und steht mit 11 Punkten auf Rang drei. Das Heimteam muss gegen Lichtenauer FV, derzeit Fünfter, seine Heimstärke unter Beweis stellen, während die Gäste nach der ersten Saisonniederlage wieder punkten wollen. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft ihre Struktur über 90 Minuten halten kann.

Wabern überrascht erneut

Heute, 18:30 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
18:30live

Wabern liegt mit sieben Punkten auf Platz neun und will den Schwung des jüngsten Siegs in Eichenzell nutzen. Eiterfeld/Leimbach hat auf Rang zehn noch Luft nach oben, besitzt aber erfahrene Einzelspieler, die Spiele entscheiden können. Wabern muss trotz möglicher Ausfälle die Intensität hochhalten, um sich von den Gästen absetzten zu können.

Vellmar will sich weiter stabilisieren

Heute, 19:00 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
19:00live

Vellmar hat sich nach holprigem Start stabilisiert und will die Tabellenposition verbessern. Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat noch nicht den richtigen Rhythmus gefunden, bietet aber Chancen für eine spannende Partie. Entscheidend wird die Effektivität der Offensivaktionen der Gastgeber sein.

Willingen kämpft gegen die Tabellenelite

Heute, 19:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
19:00

Willingen liegt aktuell auf dem letzten Platz und benötigt dringend Punkte, um Anschluss zu halten. Wolfhagen präsentiert sich ungeschlagen auf Rang vier und will die Serie fortsetzen. Die Partie verspricht ein Duell zwischen der strukturierten Defensive der Gastgeber und der Effizienz der Gäste zu werden.

Aufrufe: 03.9.2025, 11:45 Uhr
Jan GundlachAutor