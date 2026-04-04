Schwerer Auswärtssieg für ersatzgeschwächten SVN...

– Foto: Philipp Dinger

Das Spiel begann wie zu erwarten stärker für den SVN. Bereits in der 7. Minute kam man gefährlich per Doppelchance nach Ecke vors Tor der SG. Der erste Abschluss wurde vom Verteidiger noch auf der Linie gestoppt, der Nachschuss ging dann aus spitzem Winkel nur ans Außennetz. Aber bereits im direkten Gegenzug zeigten auch die Hausherren, dass man sie auf keinen Fall unterschätzen darf. Als letzter Mann vereitelte Jonas Oswald den Angriff der Thierhauptener. Man merkte schnell, der SVN war sehr bemüht, hatte aber ersatzgeschwächt erhebliche Probleme in der Spielgestaltung. Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe Joshua Aydogan sich am Sechzehner durchsetzen konnte und den Torwart zum 0:1 überlupfte. Aber schon in der nächsten Minute folgte der Nachschlag. Ioannis Gkountoglou nutzte einen Abwehrfehler der Gastgeber und lief allein aufs Tor zu, ehe er im Strafraum nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte wieder Joshua Aydogan zum 0:2. In der Folge hätte der SVN auch noch weiter in Führung gehen müssen. In der 16. Minute fing Christian Hollinger einen Abstoß ab, bediente erneut Joshua Aydogan, der aber knapp übers Tor zielte. Nur drei Minuten später wirbelte wieder Joshua Aydogan dieses mal auf Rechtsaußen und brachte die Flanke, in der Mitte konnte aber keiner die Großchance verwerten. Es ging Schlag auf Schlag. In Minute 25 ging dieses mal Fabian Schar Rechtsaußen durch und flankte auf Christian Hollinger, der aber den Kopfball nicht sauber aufs Tor brachte und in Minute 32 steckte Ioannis Gkountoglou einen Ball perfekt auf Joshua Aydogan, der allein vorm Torwart versucht den Ball auf Julian Mehring quer zu legen. Hier konnte aber der Torwart dann entschärfen. Es war schon fahrlässig, wie viele gute Möglichkeiten Nordendorf hier liegen ließ. So auch in der 39. Minute, als sich erneut Ioannis Gkountoglou von der Mittellinie aus auf den Weg machte und sich bis zum gegnerischen Tor nicht stoppen ließ. Dort wurde er allerdings erneut unfair von den Beinen geholt, was wieder einen Elfmeterpfiff zur Folge hatte. Dieses mal scheiterte aber Joshua Aydogan am Außenpfosten. Im großen und ganzen kann man sagen, der SVN hat hier in Halbzeit eins eindeutig die Kontrolle behalten, konnte dies aber nicht ausreichend in Verwertbares umsetzen und ging so "nur" mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Wer dachte, die Gäste knüpfen in der zweiten Hälfte dort an, wo sie aufgehört haben, wurde leider enttäuscht. Nordendorf behielt zwar stets die Kontrolle über das Spiel, tat sich aber schwer, zwingende Torchancen zu kreieren. Man hatte tatsächlich das Gefühl, dass nach dem Halbzeitpfiff die Luft raus war und so verlief auch das Spiel. Es gab kaum mehr nennenswerte Aktionen auf beiden Seiten. Einzig erwähnenswert war noch eine Gelbe und Gelb-Rote Karte in der 81., bzw. 83. Minute für Maximilian Oeschay wegen fortlaufenden Meckerns und ein Elfmeterpfiff wegen Haltens für die Hausherren, das der Schiedsrichter aber exklusiv gesehen hat. Der verwandelte Strafstoß zum 1:2 war dann auch die letzte Aktion des Spiels.