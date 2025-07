Broekhuysen geht als einer der Favoriten in die Saison. – Foto: Jette Oster

Schwerer Auftakt für die Aufsteiger in der Bezirksliga-Gruppe 4 Der Spielplan der Gruppe 4 für die neun Bezirksligisten aus dem Kreis steht fest.

Die Bezirksligisten aus dem Kreis Kleve, neun an der Zahl, befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26. Seit Freitagvormittag stehen alle Termine für die insgesamt 34 Spieltage in der Gruppe 4 fest. In dieser Spielzeit treten alle Mannschaften aus dem Kreis wieder gemeinsam an. Los geht’s am 15. August. Der letzte Spieltag wird am Wochenende 5. bis 7. Juni 2026 ausgetragen.

Für Flutlicht-Spiele ist gesorgt Was beim Durchsehen des Spielplans direkt auffällt: An fast jedem Spieltag finden wieder mindestens eine, aber oft auch mehrere Partien an einem Freitagabend statt. Wer also ein besonderer Fan von packenden Flutlicht-Duellen ist, kommt auch in der neuen Saison wieder auf seine Kosten.

Los geht es mit dem ersten Spieltag am Freitag, 15. August. Und direkt zum Start stehen zwei Kreis-Derbys unter Flutlicht an. Viktoria Goch II empfängt um 19.30 Uhr den SV Rindern, die DJK Twisteden hat ab 20 Uhr die SGE Bedburg-Hau zu Gast. Am Sonntag, 17. August, geht es dann so weiter: Sportfreunde Broekhuysen - TuS Stenern, Borussia Veen - TSV Weeze, SV Haldern - Kevelaerer SV, BW Dingden II - VfL Rhede, Westfalia Anholt - SV 08/29 Friedrichsfeld (alle um 15 Uhr), Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten, SF Lowick - Hamminkelner SV (beide um 15.30 Uhr. Die Sportfreunde Broekhuysen, die zum ganz heißen Favoritenkreis gehören, müssen also noch nicht direkt am ersten Spieltag eine gefühlte Weltreise antreten. Der TuS Stenern aber schon, denn er ist in Bocholt beheimatet. Laut Routenplaner liegen jeweils 80 bis 90 Minuten Fahrtzeit zwischen beiden Klubs. Insgesamt 180 Minuten fahren, um 90 Minuten zu spielen. Kein Wunder, dass Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke und seine Teamkollegen lieber in einer anderen Gruppe gespielt hätten. Aber diese Tour steht erst in der Rückrunde an. Das Programm der Broekhuysener sieht auf den ersten Blick machbar aus. Denn am zweiten Spieltag spielt das Team beim TuS Xanten, am dritten Spieltag ist die SGE Bedburg-Hau zu Gast.