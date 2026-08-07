Schwerer Auftakt für den SV Arnum

Arnum möchte zum Auftakt punkten – Foto: Mats Schlierf

Mit einem Heimspiel gegen den FC Springe startet der SV Arnum in die neue Saison der Bezirksliga Hannover 3. Gleich zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels eine anspruchsvolle Aufgabe, denn auch die Gäste werden zum erweiterten Kreis der Spitzenteams gezählt.

Personell sieht sich der Trainer dennoch gut aufgestellt. „Dementsprechend habe ich aber viele Optionen für den Ligastart“, sagt Abels mit Blick auf seinen Kader.

Die Vorbereitung bewertet Abels trotz durchwachsener Resultate insgesamt positiv. „Die Vorbereitung war okay, Ergebnisse hätten besser sein können. Die Intensität war sehr gut, wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben härter gearbeitet als die Jahre zuvor“, erklärt der Coach. Die hohe Belastung habe sich bereits in den Testspielen bemerkbar gemacht. „Uns fehlt aber noch ein bisschen die Leichtigkeit. Ich hoffe, dass die vielleicht durch ein Erfolgserlebnis mal kommt. Das hatten wir jetzt länger nicht. Wir haben nur das erste Vorbereitungsspiel gewonnen.“

Für die neue Saison ordnet der Arnumer Coach seine Mannschaft bewusst hinter den größten Aufstiegskandidaten ein. „Zur Zielsetzung zähle ich uns nicht zum absoluten Favoritenkreis dazu. Da gibt es andere Mannschaften, die andere Möglichkeiten haben, was man jetzt auch im Sommer gesehen hat. Was die Mannschaften da verpflichten, ist natürlich schon eine Ansage an die Konkurrenz.“

Als größte Titelanwärter nennt Abels den TSV Barsinghausen und den MTV Rehren. „Man muss natürlich Barsinghausen als Top-Favorit mit reinnehmen, Rehren als Top-Favorit mit reinnehmen. Das sind für mich die beiden, die herausstechen.“ Dahinter ordnet er den HSC BW Schwalbe Tündern, den FC Bad Pyrmont Hagen, den SV Ihme-Roloven und den FC Springe ein.

Dass mit Springe ausgerechnet einer dieser Konkurrenten am ersten Spieltag wartet, macht die Aufgabe nicht einfacher. „Das heißt natürlich gleich auch ein Auftaktspiel mit dem FC Springe, was zu den härteren Optionen am ersten Spieltag gehört, die man so bekommen kann. Zum Glück ist es ein Heimspiel. Da freuen wir uns sehr drauf.“

Die ersten Wochen der Saison betrachtet Abels als wichtigen Gradmesser. „Die ersten Wochen zeigen direkt für uns so ein bisschen, wo wir jetzt gerade stehen. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, dass die Saison lang ist. Wir möchten eine möglichst gute Rolle spielen und möglichst viele Punkte holen – in einer spitze, sehr starken Liga. In der stärksten Bezirksliga von den vieren auf jeden Fall.“

Sportlich verfolgt der SV Arnum einen klaren Plan. „Wir möchten intensiven Fußball spielen. Wir möchten gut verteidigen. Wir möchten wenig Gegentore kriegen. Das ist so ein bisschen die Zielsetzung. Offensiv haben wir eigentlich auch einen klaren Plan, wie wir dann zu unseren Chancen kommen möchten. Ich glaube auch schon, dass das ganz gut klappen wird.“

Vor dem Gegner warnt Abels ausdrücklich. „Springe ist ein sehr undankbarer Gegner. Eine sehr gute Mannschaft mit gutem Umschaltspiel. Sie haben körperliche Präsenz und junge, talentierte Spieler dabei.“ Deshalb erwartet der Trainer erneut eine ausgeglichene Begegnung: „Jedes Mal sind das 50:50-Spiele. So wird es auch jetzt am Wochenende sein. Die Tagesform wird darüber entscheiden, wer dieses Spiel für sich entscheiden kann.“

Damit verspricht bereits der erste Spieltag ein Duell zweier ambitionierter Mannschaften, die sich früh im oberen Tabellendrittel etablieren wollen. Viel spricht für eine intensive und enge Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.