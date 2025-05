„Schwerer als erwartet“: Muranu zerpflückt Krün – Neuners Wunsch geht in Erfüllung

Was die Eglfinger (grüne Trikots) auch versuchen: Die Uffinger verteidigen alles. – Foto: Andreas Kögl

Krün bereitet Murnau II Probleme, aber am Ende wird es deutlich. Der TSV Uffing beschert ihrem Coach Florian Neuner den Derby-Sieg.

Einen kleinen Schrecken haben sie den Murnauern eingejagt. Zu einer Überraschung reichte es aber für die Krüner Fußballer nicht. „Wöchentlich dasselbe bei uns“, klagt Stephan Benz. Für eine starke Halbzeit reicht die Ausdauer. Während beim Gegner danach die Wechselei beginnt, brauchen die Isartaler ihren Speicher auf. Weil es keine Ersatzspieler gibt. Das hohe Ergebnis von 1:6 repräsentiere aber keinesfalls den Spielerverlauf, betont Jan Tischer von der TSV-Reserve.

Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr SV Krün SV Krün TSV Murnau TSV Murnau II 1 6 Abpfiff „Krün hat es uns schwerere gemacht, als wir es erwartet haben.“ Statt sich am eigenen Strafraum zu verstecken, liefen die Gastgeber den Spitzenreiter doch etwas höher an. Mit Standards und den beiden Stürmern Hubert Holzer und Benz selbst brachten sie Murnau einige Male in die Bredouille. „Das sind schon ausgebuffte Spieler. Bei denen wird nicht lange gefackelt“, sagt Tischer.

Natürlich wussten die Murnauer um ihre Trumpfkarten. Gerade am Anfang streuten sie viele Tiefenläufe ein, um Krün müde zu laufen. „Die haben ihnen richtig weh getan“, weiß der TSV-Coach. „Kampfgeist und Defensive“ hielten seine Mannen im Spiel, bemerkt Benz. Sturmpartner Holzer glich direkt nach dem 1:0 aus, weil Torwart Felix Schürgers bei einem Freistoß nicht die beste Figur machte. Aber das blieb eine Randnotiz. Bis zum 1:3 sei er „sehr angespannt und nervös“ gewesen, sagt Tischer. Doch wofür hat er seine Torjäger? Lukas Ende und Josef Bierling trafen je zweimal. Ein Tor steuerte Krün bei und den Abschluss verdiente sich U19-Mann Max Jahn mit einem Traumtreffer. Einen kurz ausgeführten Freistoß zirkelte er an den Innenpfosten. (am) Uffinger bescheren ihrem Coach den Derby-Sieg Eigentlich könnte Florian Neuner jetzt in Trainerrente gehen. Der größte Wunsch des Ufinger Trainers war es, das Derby beim ASV Eglfing zu gewinnen. Erfüllten ihm seine Schützlinge mit dem 2:0-Erfolg. Entsprechend richtete Neuner lobende Worte hinterher an seine Spieler: „Die Jungs haben sich brutal reingehauen. Das rechne ich ihnen ganz hoch an.“ Fußt auf den Umstand, dass Simon Gerg und Dominik Mayr verletzungsbedingt seit Wochen nicht im Training waren, Christoph Seidl und Stefan Resch angeschlagen sind.