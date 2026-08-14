Schwerer Abschied von „Sam“, der Legende

Ziemlich genau zwei Jahre, nachdem er sich gegen denselben Gegner einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, feierte er 1994/95 im Spiel gegen Daun mit 37 Jahren sein Comeback. Er half mit, aus einem 1:3 noch ein 3:3 zu machen. Am 13. März 1999, beim 5:0 über die SG 99 Andernach II, war es „Sam“ vorbehalten, das 500. Landesligator der SG Glü zu erzielen. 214 Mal traf er in 346 Landesligaspielen – aus Großkampener Sicht Rekordzahlen. Selbst mit 50 Jahren wirkte Hermes, dem sie bei der Spielgemeinschaft Legendenstatus zuschrieben, in der Bezirksligasaison 2007/08 noch zweimal mit.