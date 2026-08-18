»Schweren Herzens«: TSV Katzwang meldet Dritte vom Spielbetrieb ab

Der Fokus richtet sich beim TSV Katzwang jetzt auf die ersten beiden Mannschaften. – Foto: Hobbypixel_Sandra1987

Einschneidender Schritt beim TSV Katzwang: Der Verein musste seine 3. Herrenmannschaft abmelden. Nach dem B-Klassen-Aufstieg sollte das Team eigentlich in der A-Klasse Ost an den Start gehen.

Der Schritt fiel den Verantwortlichen alles andere als leicht. „Schweren Herzens mussten wir unsere 3. Mannschaft unter anderem aufgrund von Personalmangel vom Spielbetrieb abmelden“, teilte der TSV auf seinen Vereinskanälen mit. „Die Entscheidung fiel uns absolut nicht leicht, war aber leider unumgänglich.“

Gleichzeitig richteten die Verantwortlichen ein großes Lob ans Aufstiegsteam: „Ein ganz besonderes und riesiges Dankeschön geht hierbei an die beiden Trainer Tendai Mukaronda und Konstantin Spyra sowie an alle Spieler, die in der Dritten immer mit vollstem Einsatz dabei waren und jetzt in der zweiten Mannschaft alles geben.“

Der Fokus richtet sich ab sofort auf die verbliebenen zwei Herrenteams, für die es am Sonntag allerdings nur bedingt Grund zum Jubeln gab. Nach dem Kärwa-Erfolg zum Auftakt wollte die 1. Mannschaft in der Kreisliga eigentlich nachlegen, musste sich beim SV Cronheim jedoch knapp mit 1:2 geschlagen geben. Damit steht der Bezirksliga-Absteiger nach zwei absolvierten Spielen bei einem Sieg und einer Niederlage.