»Schweren Herzens«: FC Niederwinkling sagt Mega-Turnier ab Aufgrund der extremen Hitze schließt sich der FCW der Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) an, am kommenden Wochenende den Ball ruhen zu lassen von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Das große Nachwuchs-Sommerturnier des FC Niederwinkling kann am Wochenende nicht stattfinden. – Foto: Verein/Montage FuPa

Die extreme und für Juni historische Hitzewelle hat auch Auswirkungen auf den lokalen Fußball. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am Donnerstagvormittag in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass aufgrund der zu erwartenden Temperaturen um 40 Grad alle Verbandsspiele am Wochenende abgesetzt werden (>>>Hier geht`s zur Pressemitteilung!). Auch viele geplante Vereinsturniere werden deshalb nicht stattfinden. So zum Beispiel auch das Jubiläumsturnier des FC Niederwinkling. 112 (!) Teams hätten sich an diesem Wochenende auf der Anlage des FCW versammelt, 150 Ehrenamtliche standen Gewehr bei Fuß - alles war angerichtet, um dem Nachwuchsfußball einen großen Bahnhof zu bereiten. Die zehnte Ausgabe des "Lohoff-Edelstahltechnik -Cups" sollte groß gefeiert werden. Daraus wird nun leider nichts, wie der Verein traurig mitteilen muss:

"Der FC Niederwinkling schließt sich schweren Herzens der Entscheidung des BFV an und sagt den Lohoff-Edelstahltechnik -Cup am Wochenende ab. Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht, aber wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Die Gesundheit und das Wohl der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Trainer, Betreuer sowie der zahlreichen Besucher haben für den Verein oberste Priorität. Nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten hat sich die Vereinsführung daher schweren Herzens dazu entschieden, das Turnier nicht durchzuführen.

Wir bedauern die Absage sehr, da sich viele Mannschaften und Helfer bereits auf das Turnier gefreut haben. Allerdings sehen wir unter den vorhergesagten Bedingungen ein zu großes gesundheitliches Risiko für die jungen Sportlerinnen und Sportler Der Verein bedankt sich bei allen angemeldeten Mannschaften, Sponsoren, Helfern und Unterstützern für ihr Verständnis.