Schwere Zeiten an der Obermosel Das ist ein Tiefschlag in der 22-jährigen Geschichte der SG Obermosel. Aufgrund anhaltender Personalprobleme mussten die Vereinigten aus Temmels, Wellen und Nittel inzwischen die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Ein Verantwortlicher skizziert, wie es wieder gelingen soll, einen Unterbau für die erste Mannschaft zu bilden.

Bis zu seinem 38. Lebensjahr spielte er für die SG Wellen/Temmels/Nittel, konzentrierte sich später auf sein Engagement im Vorstand des TuS Wellen und coachte dann bis Sommer selbst fünf Jahre lang die zweite Mannschaft, ehe er zum Assistenten der ersten Garnitur an der Seite von Spielertrainer Carlo Buchheit avancierte: Michael Kohns, der aktuell zudem das Amt des Vorsitzenden in Wellen bekleidet, schmerzt der in der Vorwoche vollzogene Rückzug des Reserveteams aus der C-Liga Saar besonders. In den ersten sechs Saisonspielen hatte es fünf meist hohe Niederlagen gegeben. Besonders gravierend war die 0:17-Packung Mitte September im Derby beim SV Tawern II.

„Durch etliche Abgänge in unserer B-Liga-Mannschaft mussten wir im Sommer einige Spieler hochziehen. Hinzu kamen Jungs, die aus Studien- und beruflichen Gründen oder aber verletzungsbedingt nicht oder kaum noch mitwirken konnten“, berichtet Kohns. „Dann haben wir erkannt, dass es so keinen Sinn macht, Woche für Woche eine Mannschaft zusammenzukratzen.“

Von Altherren-Spielern, die sich nur noch zum Training treffen und fast durch die Bank über 40 seien, könne man nicht erwarten, jetzt in die Bresche zu springen. „Aus der A-Jugend, die wir mit Wincheringen unterhalten“, weiß Kohns, „kommen in absehbarer Zeit nur ganz vereinzelt Spieler raus“. Mut mache die gut bestückte C-Jugend der JSG Obermosel-Temmels. Doch bis jene Talente im Seniorenbereich angekommen sind, gehen noch rund drei Jahre ins Land. Schon vorher soll es wieder eine „Zwote“ geben: Kohns kündigt an, dass man sich demnächst im SG-Vorstand zusammensetzen und eine Vorgehensweise besprechen will. Dabei soll es auch darum gehen, gezielt auf Spieler aus den drei SG-Orten, die aktuell woanders aktiv sind, zuzugehen und abzuklopfen, ob sie zu einer Rückkehr bereit sind. „Einen Unterbau für unsere Erste zu haben, ist eine ganz wichtige Sache“, hat das Thema (auch) bei Kohns höchste Priorität. Mit Wehmut denkt er an frühere Zeiten zurück, in denen die SG II oft eine gute Rolle in der C-Klasse spielte, 2015/16 war man mit der Reserve sogar in der B-Klasse vertreten und unterhielt noch eine Dritte.

