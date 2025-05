Schwere Verletzung von Paul Wolbert überschattet das Spiel

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über die Weiße Elf Nordhorn hat die erste Mannschaft des SV Union Lohne ihre Tabellenführung eindrucksvoll behauptet. Die Mannschaft von Spielertrainer Brode zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Überschattet wurde der sportliche Erfolg allerdings von einer schweren Verletzung des Nordhorners Paul Wolbert, die für eine lange Unterbrechung sorgte und dem Spiel einen tragischen Moment verlieh.

Bereits in den ersten 45 Minuten machte Lohne klar, wer Herr im Haus ist. Mit Tempo, Präzision und Spielfreude dominierte die Heimelf das Geschehen. Den verdienten Führungstreffer erzielte Goalgetter Tengen, der eine scharf getretene Ecke von Gels per wuchtigem Kopfball unhaltbar im Tor der Gäste unterbrachte. Kurz darauf hätte Kapitän Stover auf 2:0 erhöhen können, doch sein Strafstoß verfehlte das Ziel – der Ball ging knapp links am Tor vorbei.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte dann Spielertrainer Brode selbst für das beruhigende 2:0: Nach einem sauber vorgetragenen Angriff tauchte er im Strafraum auf und vollendete eiskalt. Mit diesem Treffer kurz vor der Pause setzten die Lohner ein klares Zeichen und gingen mit einer komfortablen Führung in die Kabine.