Schwere Verletzung von Moritz Löffler überschattet Kreisliga-Derby

An die verhängnisvolle Szene erinnert sich Moritz Löffler nur noch nebulös: "Es war nach einer Standardsituation. Ich bin mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und dann einfach blöd gestürzt, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmt." Löffler, der beruflich am Klinikum in Landshut als Arzt tätig ist, sollte sich nicht täuschen. Das Schlüsselbein war gebrochen. "Am Montag bin ich deshalb operiert worden, am heutigen Mittwoch darf ich das Krankenhaus verlassen. Die Saison wird damit für mich so gut wie sicher beendet sein. Zwölf Wochen lang soll ich keinen Kontaktsport ausüben", erklärt Mallersdorfs spielender Coach.