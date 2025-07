Schwere Verletzung von Lorant überschattet Dorfen-Nullnummer vor dem Saisonstart

Zum letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der Bezirksliga Ost am kommenden Freitag traten die Fußballer des TSV Dorfen vor eigenem Publikum gegen den SV Tüßling an. Am Ende gab es ein torloses Unentschieden.

Die Gäste waren in der vergangenen Saison immerhin Vizemeister in ihrer Kreisliga gewesen und erst in der Relegation am Bezirksligaaufstieg gescheitert. Von Beginn an zeigten sich die Isenstädter überlegen, wenngleich sie die gegnerischen Stürmer nie aus den Augen lassen durften. Sie agierten mit einer Dreier-Abwehrkette, die auch relativ sicher stand. Das Mittelfeld bemühte sich, aber zu oft kamen Pässe nicht an. Darum sahen die Zuschauer auch wenige Torszenen.