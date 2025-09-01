Schwere Verletzung von Felix Heim schockt Bayreuth

Sofort krümmte sich Heim vor Schmerzen. Die herbeigeeilten Mitspieler schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Auf einer Trage musste Heim anschließend vom Platz gebracht werden. Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba sagte unmittelbar nach dem Spiel: "Felix Heim machte das 2:0, hielt beim Jubeln noch das Trikot des verletzten Marco Zietsch hoch und verletzte sich kurz darauf schwerst. Es ist noch keine genaue Diagnose da, aber der Fuß stand auf jeden Fall 90 Grad ab. Es war ein wichtiger Sieg, aber an so einem Tag tritt der Fußball dann auch in den Hintergrund."



Besonders bitter: Heim befand sich in Topform. In sechs Partien hatte der Angreifer bereits viermal getroffen. Ein langer Ausfall ihres derzeit besten Offensivspielers träfe die "Oldschdod" hart und würde die ohnehin angespannte Personalsituation noch weiter verschärfen. Ingesamt acht Akteure sind derzeit außen vor, auch Marco Zietsch wird wohl länger ausfallen. Vor diesem Hintergrund könnten sich auf den letzten Metern der Sommertransferperiode durchaus noch etwas tun auf der Jakobshöhe. Mit elf Zählern aus sechs Partien ist die Altstadt ordentlich aus den Startlöchern gekommen und hat Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Wobei die bis dato makellose SpVgg Unterhaching bereits um sieben Zähler davongezogen ist. Für die SpVgg Bayreuth geht`s in der Regionalliga Bayern am kommenden Freitag mit der Auswärtspartie bei Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg weiter.