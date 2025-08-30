Schwere Verletzung von Ademi überschattet Rotteneggs Unentschieden

Im zweiten Punktspiel der Saison trennten sich der HSV Rottenegg und der TSV Wolnzach nach einer intensiven Partie 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn an nichts.

Die Gäste gingen in der 37. Minute nach einem Eckball mit 0:1 in Führung und erhöhten kurz nach der Pause (50.) auf 0:2. Rottenegg kämpfte sich zurück: In der 78. Minute verkürzte Sandor Vojtovics nach einer Ecke von Martin Ernsthofer mit einem sehenswerten Volley-Schuß aus 10 Metern auf 1:2. Mit dem Schlusspfiff holte Ernsthofer nach Zuspiel von Erik Sanko einen Elfmeter heraus, den Torhüter Emanuel Zauner souverän zum 2:2 verwandelte.