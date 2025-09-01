Schwere Verletzung und Niederlage – Buchbach mit Spiel zum Vergessen

Trotz der Niederlage in Bayreuth lag für den TSV Buchbach der Fokus nach dem Spiel woanders – Andreas Hirtlreiter hat sich schwer verletzt.

Buchbach – Kein gutes Pflaster war das Hans-Walter-Wild-Stadion am Freitagabend für den TSV Buchbach : Die Mannschaft von Trainer Aleksandro Petrovic musste am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern eine 0:2-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth einstecken und verlor auch noch Angreifer Andreas Hirtlreiter, der sich früh eine schwere Schulterverletzung zuzog und wohl bis Ende des Jahres pausieren muss.

„Jeder weiß, dass unsere Personaldecke jetzt schon sehr dünn war. Aber wir müssen die Situation so annehmen“, erklärt Petrovic nach der Verletzung von Hirtlreiter, der bei einem Laufduell mit Alexander Seidel zu Fall kam und sich dabei eine Schultereckgelenkssprengung mit Bänderverletzung zuzog (17.).

Wenige Sekunden zuvor wäre Kevin Hingerl nach Ecke seines Bruders Sascha fast per Kopf der Führungstreffer gelungen, doch die Kugel wischte knapp am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite hatten auch die Gastgeber immer wieder ihre Gelegenheiten, waren aber letztlich nicht zielstrebig genug oder scheiterten an Keeper Marcel Brinkmann. Glück dann aber für Buchbach kurz vor dem Pausenpfiff, dass Tobias Weber im Nachsetzen nur die Latte traf.

„Es war wirklich ungewohnt für mich, weil wir einfach sehr ungenau und sehr unsauber mit dem Ball waren. Ansonsten hätten sich schon Möglichkeiten für uns ergeben. Wir hatten vor der Pause noch zwei Bretter durch Sammy Ammari und Tobias Stoßberger, aber wir hatten einfach zu viele technische Fehler“, attestierte Petrovic seiner Mannschaft keine gute Leistung.

Zwei schwere Verletzungen in einem Spiel

Nach dem Seitenwechsel dauert es nur wenige Sekunde bis zur Bayreuther Führung, als der Ex-Buchbacher Thomas Winklbauer nach einer weiten Flanke von Nico Andermatt der Abwehr entwischte und aus wenigen Metern keine Mühe mehr hatte. In der Folge nun Bayreuth klar tonangebend und in der 56. Minute hätte Winklbauer beinahe zum 2:0 eingeköpft.

Der entscheidende Treffer fiel dann allerdings erst in der 73. Minute, als Felix Heim von der Strafraumgrenze abzog und ins lange Eck traf – allerdings verletzte sich auch Heim wenig später ohne Fremdeinwirkung schwer am Sprunggelenk. „Ehrlich gesagt, haben wir verdient verloren. Die Jungs wollten, konnten aber nicht so recht. Das waren nicht wir. Energetisch und technisch waren wir einfach nicht auf unserem Niveau. Die Niederlage lag mehr an uns selbst als an Bayreuth, das ohne Zweifel eine gute Mannschaft hat“, sagte Petrovic im Anschluss.