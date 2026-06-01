Schwere Verletzung "überwiegt" - Schüttorf unterliegt beim BV Garrel

Dabei sah Große Vennekate zunächst einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft. „Wir machen ein gutes Auswärtsspiel, belohnen uns aber nicht“, erklärte der Co-Trainer. Schüttorf habe sogar die Chance gehabt, früh in Führung zu gehen, geriet dann jedoch nach einem Foulelfmeter durch Julian Dwertmann in der 27. Minute mit 0:1 in Rückstand.

Direkt nach der Pause gelang den Gästen aber die Antwort. Luis Haack traf in der 47. Minute zum 1:1-Ausgleich. „Trotzdem machen wir ein gutes Spiel“, sagte Große Vennekate, der seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel weiter auf Augenhöhe sah. „Kassieren dann das 2:1 in der Phase, in der das Spiel offen ist“, so der Co-Trainer über den Treffer von Gerrit Ideler in der 65. Minute.

In der Schlussphase machte Schüttorf weiter auf, um noch einmal zurückzukommen. Dadurch ergaben sich Räume für Garrel, die Julian Dwertmann mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand nutzte. „Am Ende, als wir etwas weiter aufmachen, kriegen wir dann das 3:1“, erklärte Große Vennekate.