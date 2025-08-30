Bastian Eisenbeiß und der FC Wernberg trafen sieben Mal ins Schwarze. – Foto: Ponader

Schwere Verletzung überschattet Wernberger Kantersieg Bezirksliga Nord, der Samstag: Lobinger-Elf fertigt Arnschwang mit 7:1 ab, muss aber länger auf Lukas Kraus verzichten Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Arnschwang SV Hahnbach FC Wernberg FC Raindorf

Einen absolut gebrauchten Tag erwischte die DJK Arnschwang. Das Gastspiel beim FC Wernberg in der Bezirksliga Nord ging am Samstag mit 1:7 (1:3) in die Binsen. Dabei lud die Ranzinger-Truppe den Gegner förmlich zum Toreschießen ein; sechs der sieben Wernberg-Tore fielen nach ruhenden Bällen. Aus Wernberger Sicht gibt es auch einen Wermutstropfen: Kurz vor der Pause verletzte sich Lukas Kraus schwer, eine erste Diagnose steht noch aus. Die Partie war länger unterbrochen. Am frühen Abend kreuzen der FC Raindorf und der SV Hahnbach im Topspiel die Klingen.



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Eine gute Leistung von uns. Wir wollten eine Reaktion zeigen und das ist uns auch gelungen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Leider überschattet die schwere Verletzung unseres Spielers Lukas Kraus die Freude über den Heimsieg. Wir wünschen ihm gute Besserung und schnelle Genesung und hoffen, dass er bald wieder mit uns auf dem Platz stehen kann.“



Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Mir fehlen heute ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Aktuell kommt alles zusammen von A bis Z. Worüber man nicht diskutieren muss: Wenn man schon mal sieben Gegentore kriegt, davon sechs nach Standards, sagt das auch schon einiges. So kann man faktisch kein Spiel gewinnen, darüber braucht man nicht diskutieren.“





