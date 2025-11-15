Schwere Verletzung überschattet Verbandsliga-Duell

In der fünften Minute kam es bereits zur schweren Verletzung, die für eine Unterbrechung von 40 Minuten sorgte. Diese Informationen teilte der FC Esslingen nach Anfrage von FuPa mit: "Unser Spieler Alper Kocas hat nach einem Zusammenprall mit dem Keeper des FC Holzhausen, in der 5. Spielminute, einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Alper wird aktuell bereits operiert und muss am Montag noch ein weiteres Mal operiert werden." Durch die Verletzung kam es zum Einsatz eines Rettungshubschraubers.

Als das Spiel nach der langen Unterbrechung weiterging, gelang es beiden Mannschaften im restlichen Spielverlauf nicht mehr ein Tor zu erzielen. Während der FC Holzhausen damit den vorübergehenden Sprung an die Spitze verpasst, holt Esslingen einen womöglich wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Auch das FuPa Team wünscht dem Spieler des FC Esslingen schnelle und gute Genesung.

