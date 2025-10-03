Schwere Verletzung überschattet TVV-Sieg - Ramelsloh an der Spitze

Dass der TVV Neu Wulmstorf die gewünschte Reaktion nach der Heimniederlage gegen den TV Meckelfeld II zeigte, geriet am Freitagnachmittag in den Hintergrund. Denn TVV-Mittelfeldspieler Linus Hauschild verletzt sich während eines Zweikampfs schwer und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. Nach einer langen Unterbrechung spielten die Duellanten weiter, die Roten Teufel bauten ihren Vorsprung nach einem Treffer von Henry Schneider (12.), Daniel Kostjuk (47.), Luca Weber (54.) und Erik Handke (65.) noch aus.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Heute rückt alles sportliche in den Hintergrund. Leider hat sich unser Linus während eines Zweikampfs unglücklich schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Alles in allem war es ein sehr faires Spiel. Danke auch an das gesamte Buchholzer Team, die sich wirklich vorbildlich verhalten haben."