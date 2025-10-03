Schwere Verletzung überschattet TVV-Sieg - Ramelsloh an der Spitze

Während der MTV Ramelsloh am Nachholspieltag am Tag der deutschen Einheit mit einem dominanten Auftritt die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse Harburg erobert, rückte in Buchholz das Sportliche in den Hintergrund. Ein Neu Wulmstorfer verletzte sich so schwer, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden musste.
Mit einer dominanten Vorstellung setzt der MTV Ramelsloh das nächste Ausrufezeichen und erobert die Tabellenführung. In der Schlussphase des ersten Durchgangs sorgten Nico Ulbrich (32.), Pino Schäfer (42., 45.+3) und Jannis Batsch (45.+2) für die frühe Entscheidung. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang es Wistedt zwar mit einem Doppelschlag zu verkürzen, doch Batsch (60.), Mathis Radünz (62.) und Schäfer (66.) antworteten selbst mit drei weiteren schnellen Toren. Das Schlusswort sicherte sich letztlich Mika Petersen mit dem 8:2-Endstand (81.).
Als der FSV Tostedt durch Laurin Süßenguth (3.) und Jos Gerth (6.) fulminant loslegte, war der FC Jesteburg-Bendestorf kaum auf dem Platz angekommen. Die Gäste arbeiteten sich zwar mühsam in die Partie zurück, doch kamen nicht mehr zum Ausgleich. Dadurch muss JesBe die Tabellenführung an den MTV Ramelsloh abgeben.
Dass der TVV Neu Wulmstorf die gewünschte Reaktion nach der Heimniederlage gegen den TV Meckelfeld II zeigte, geriet am Freitagnachmittag in den Hintergrund. Denn TVV-Mittelfeldspieler Linus Hauschild verletzt sich während eines Zweikampfs schwer und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. Nach einer langen Unterbrechung spielten die Duellanten weiter, die Roten Teufel bauten ihren Vorsprung nach einem Treffer von Henry Schneider (12.), Daniel Kostjuk (47.), Luca Weber (54.) und Erik Handke (65.) noch aus.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Heute rückt alles sportliche in den Hintergrund. Leider hat sich unser Linus während eines Zweikampfs unglücklich schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Alles in allem war es ein sehr faires Spiel. Danke auch an das gesamte Buchholzer Team, die sich wirklich vorbildlich verhalten haben."
Die Eintracht Elbmarsch fand besser in die Partie und legte durch Jan Diercks nach einem ruhenden Ball vor (15.), kurz darauf erhöhte Kennet-Luca Angermann über einen Konter (26.). Als den Meckelfeldern postwendend der Anschlusstreffer durch Tylar-Marcel Besang gelang (27.), erspielte sich der TVM mehr Spielanteile. Insgesamt leisteten sich die Hausherren aber die entscheidenden Fehler, von denen Diercks einen nutzte (50.) und Meckelfeld-Keeper Sadik Adigüzel ein Eigentor unterlief (86.).
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir haben leider kurzfristig von zwei Stammverteidigern Absagen bekommen, weswegen wir nochmal umstellen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns dann aber nach dem Anschluss besser reingearbeitet. Schließlich leisten wir uns dann aber zwei individuelle Fehler, die in der jetzigen Situation unten drin nicht einfach wegzustecken sind. Alles in allem war es ein solides Spiel, das am Ende zu hoch gegen uns ausgefallen ist.“
Die SG Estetal II schnupperte im ersten Abschnitt mit einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung sogar an einem Auswärtssieg, geriet nach einer Ampelkarte kurz vor der Pause aber in Unterzahl (45.+2). Im zweiten Abschnitt bog dann Stelle auf die Siegerstraße ab, doch stellte schließlich nach einem weiteren Platzverweis personelle Gleichheit her (67.). Schließlich bewiesen die Hausherren in der Schlussphase den längeren Atem und machten mit den Toren von Florian Benz (81.) und Lennard Maack (86.) in einem wilden Spiel alles klar.
