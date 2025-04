Schwere Verletzung überschattet Spitzenspiel

Die Rhöner bauen ihre Ungeschlagen-Serie auf nunmehr 19 Begegnungen aus. Borsch ist auf dem Weg in die Thüringenliga nicht mehr aufzuhalten. Sie haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf Wacker Gotha und auch noch ein Match weniger bestritten. Hildburghausen festigt mit der Punkteteilung Tabellenposition 3.

William Simon ist auf dem Fußballplatz zurück. Nach seiner Kreuzbandverletzung im letzten Saisonspiel der letzten Saison ist er nach 288 Tagen wieder dabei und steht gegen Borsch gleich in der Startelf. Bei Hildburghausen fehlte Jonas Treubig (Sperre), Ali Imedashvili und Franz Naumann (verletzt) und Dennis Krüger.

Auf dem Platz wird in diesem Match am auf beiden Seiten mit vielen langen Bällen und Pässen operiert. Strafraumszenen sind deshalb Mangelware. Bereits mit dem ersten Angriff gibt es auf Seiten der Platzhirsche über rechts die scharfe Eingabe von Sandro Eichhorn. Einen Abnehmer findet der Flankengeber nicht. In der 13. Minute war es dann fast soweit. Wieder ist es eine Eingabe von Eichhorn. Den Ball konnte Keeper Adrian Buberl nur abklatschen. Das Leder kam zu Max Andersch. Der tanzte seinen Gegenspieler aus, schoss das Leder aber in Rücklage über den Kasten. Wenig später kam es zur Schlüsselszene dieser Begegnung, die in der Folgezeit alle Akteure beschäftigten sollte. Bei einem Zweikampf auf Kante des Strafraumes landete Maximilian Schneider nach einem Luftkampf mit seinem kompletten Körpergewicht auf der Außenseite des linken Fußes. Ein lauter Aufschrei geht über den Kunstrasenplatz. Der Angreifer hält sich die Hände vor die Augen. Ansonsten ist es auf dem Platz und auch auf den Rängen ausgesprochen ruhig. Allen ist der Schock anzumerken und teilweise auch anzusehen. Hier hat sich Maxi Schneider schwer verletzt! Viele seiner Mitspieler und auch Akteure der Gäste aus Borsch sind bei ihm. Auch die medizinische Abteilung des FSV ist sofort auf dem Platz. Es wird schnell klar, hier geht es nicht ohne weitere medizinische Hilfe. Die Spieler beider Mannschaften erklären sich sofort bereit, eine längere Spielunterbrechung hinzunehmen. Nach zehn Minuten ist der Notdienst vor Ort. Nach der Erstversorgung wird Maximilian Schneider um 15:30 Uhr per Trage vom Spielfeld abtransportiert. Jetzt brandet von seinen Mitstreitern, von der Gästemannschaft und von allen Zuschauern aufmunternder Applaus auf. Gänsehaut! Die Verletzung stellt sich anschließend wahrscheinlich als zweifacher Bänderriss heraus. Gute Besserung Maxi Schneider!

Zurück zum Spiel: Auch in der zweiten Halbzeit waren es viele lange Bälle in die gegnerischen Strafräume. Hier waren aber die beiden aufmerksamen Keeper Geyling und Buberl jeweils zur Stelle. Bei den Platzhirschen fehlte im letzten Moment beim Abschluss mehrfach ein halber Schritt. Bei den Gästen wurde es meist nach den Freistößen von Fabian Göb gefährlich. Am Ende sicherte Hildburghausen mit einer kämpferischen Leistung das Unentschieden ab. Und dann wären zwei Dinge fast untergegangen. Zunächst kam auch Leandro Florschütz bei den Platzhirschen nach Kreuzbandverletzung zu seinem Comeback. In der Nachspielzeit musste Sandro Eichhorn mit der Ampelkarte vom Feld. Beim gefährlichen Freistoß von Fabian Göb war zum Glück Maximilian Kupfer in der Mauer mit dem Kopf noch am Ball.