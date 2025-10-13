Schwere Verletzung überschattet Spiel beim SSV Ettlingen Verlinkte Inhalte Kreisklasse B4 Busenbach II Ettlingen II

Am vergangenen Sonntag spielte unsere Zweite beim Tabellenführer SSV Ettlingen 2. Während man trotz einer sportlichen Topleistung das Spiel durch die Verwertung der einzigen größeren Torchance der Ettlinger mit 1:0 verlor, und selbst mehrere Großchancen nicht verwerten konnte, trübte eine viel schwerwiegendere Situation die Stimmung. Nach nicht einmal 10 Spielminuten verletzte sich unser Kapitän Dennis Ochs und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Leider bestätigten die Untersuchungen im Tagesverlauf den ohnehin schon vermuteten Verdacht einer schweren Knieverletzung. Die notwendige Operation wird bereits diesen Mittwoch durchgeführt, ob zusätzlich auch noch Bänderrisse hinzukommen, wird sich im Laufe der Woche zeigen. Eine erste Einschätzung der Ärzte ergab, dass eine Rückkehr auf den Sportplatz ziemlich sicher nicht möglich sein wird. Dennis, die ganze FCB Familie wünscht dir eine erfolgreiche Operation und schnelle Genesung! Deine positive Art und Herangehensweise, mit welcher du deine Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt hast, wird dir in dieser schwierigen Situation helfen. Das komplette Team steht hinter dir!