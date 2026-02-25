Schwere Verletzung überschattet Sieg des TSV Zorneding Vorbereitung im Landkreis Ebersberg von Florian Hennig · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Schnelle Antritte waren von Poings (links) Niklas Koller gegen Aßlings Dreierpacker Jonas Mitterhofer gefragt. – Foto: Sro

Der TSV Zorneding gewinnt sein letztes Testspiel mit 5:2. Doch Markus Weth fällt mit einem Wadenbeinbruch für die Saison aus.

Im erst zweiten Test feierte der TSV 1932 Aßling den zweiten Sieg. Mit 4:1 gewann die Mannschaft von Laszlo Ziegler bei Poing II und tankt damit weiter Selbstvertrauen für die Rückrunde in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach). „Es war erst unsere zweite Einheit auf dem Platz. Deshalb war es sehr wichtig, dass wir etwas mit dem Ball machen konnten“, zeigte sich der Coach erleichtert. So., 22.02.2026, 12:30 Uhr TSV Poing TSV Poing II TSV Aßling TSV Aßling 1 4 Abpfiff „Der Kunstrasen war sehr rutschig. Damit hatten wir mehr zu kämpfen als der Gegner, bei dem der Ball viel sauberer lief“, so Ziegler. Gleichwohl ging Aßling gleich nach einer Minute durch Maximilian Kling in Führung, nach einem Ballverlust glich Felix Felber mit einem Heber über den Torhüter aus (14.). Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stellte Aßling durch Jonas Mitterhofer noch vor der Pause auf 2:1 (35.).

Mitterhofer war es, der nach dem Seitenwechsel noch zwei weitere Treffer nachlegte und so den 4:1-Erfolg sicherstellte. „Für uns war es ein wichtiger und guter Test“, resümierte Ziegler, der mit seiner Mannschaft in dieser Woche ins Trainingslager nach Italien aufbricht, um dort so viel wie möglich das fehlende Training mit dem Ball nachzuholen. Mit einem torlosen Remis trennten sich der VfB und Bezirksligist SE Freising bei der Forstinninger Generalprobe für den Punktspielstart am kommenden Samstag beim TSV Dorfen. „Dafür war Freising ein guter Gradmesser. Sie spielen sehr aggressiv gegen den Ball und ähnlich wie Dorfen. Das war also ein gelungener letzter Test“, bilanzierte VfB-Trainer Gery Lösch die Flutlichtpartie auf dem Forstinninger Kunstrasenfeld.

Allerdings ließ der Tabellenführer der Bezirksliga Ost laut Lösch „vorne auch ein paar Sachen liegen“. Die clevere Chancenverwertung sparte sich Forstinning also auf, ließ aber zumindest im Defensivbereich kaum Chancen für den Gegner zu und hielt die anvisierte Null. Von den vier Winterneuzugängen befand sich kein Akteur in der Anfangsformation gegen Freising. Der Ex-Rosenheimer Eren Emirgan, eigentlich ein sicherer Startelfkandidat, plagt sich mit Magenproblemen, hinter seiner Einsatzfähigkeit beim Auftakt in Dorfen steht noch ein dickes Fragezeichen. Und auch Rückkehrer Aleks Novakovic wird aufgrund seines noch nicht für 90 Minuten reichenden Fitnesszustandes zuerst einmal von der Bank kommen. „Aleks ist erst zum Trainingslager in Salzburg eingestiegen, nachdem er zuvor eine Mandelentzündung hatte“, erklärt Lösch den physischen Zustand des Offensivakteurs. Und die beiden Perspektivspieler Din Sabotic sowie Anes Sefidanoski müssen sich nach der Beurteilung des Trainers erst noch an die Anforderungen im Herrenfußball gewöhnen. Die Generalprobe vor dem Start der Rückrunde ist Bezirksligist TSV Zorneding auswärts beim SVA Palzing (BZL Oberbayern Nord) mit 5:2 (2:1) Toren geglückt. „Natürlich gab es Kleinigkeiten, die wir besser hätten machen können. Aber insgesamt war es ein guter Auftritt von uns. Wir können zufrieden sein“, zeigte sich Trainer Sascha Bergmann vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag beim TSV Ebersberg optimistisch. Marco Rastel (10.) brachte den TSV früh in Führung. Nach dem Ausgleichstor (28.) kamen die Zornedinger erst richtig in Fahrt. Daniel Winzer (34.), Luis Mikusch (71., 90.) und David Sibila (87.) erzielten die weiteren Treffer der Gäste. Der SVA traf in der Nachspielzeit nur noch zum 2:5-Endstand.