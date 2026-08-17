Schwere Verletzung überschattet Peitings Niederlage gegen Schöngeising

Der TSV Peiting unterliegt zum Auftakt dem SC Schöngeising mit 1:2. Obendrein erlitt einer seiner Spieler eine Verletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Das hatten sich die Fußballer des TSV Peiting ganz anders vorgestellt. Gleich zum Saisonstart der Kreisliga 2 stolperten sie im Heimspiel gegen den SC Schöngeising und verloren schlussendlich mit 1:2 (1:1). Angereist mit einer lautstarken Fanschar, übernahmen die Gäste nicht nur auf der Tribüne das Kommando, sondern auch auf dem grünen Teppich im Birkenried-Stadion. „Ein echt starker Aufsteiger“, lobte Peitings Trainer Julian Birkner. „Sie waren heute in allen Belangen bissiger und haben deshalb auch völlig zu Recht gewonnen.“
Von Beginn an sahen die Gastgeber oftmals nur die Hacken ihrer Gegenspieler, die immer einen Tick schneller waren, geistig wie auch körperlich. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass sie schon früh in Führung gingen. Nach einem Seitenwechsel von der linken auf die rechte Seite stand Kilian Probst vollkommen blank im Strafraum und zirkelte die Kugel überlegt zum 1:0 ins lange Eck. Da waren noch nicht einmal vier Minuten absolviert. Doch langsam beteiligten sich auch die Gastgeber mehr am Spiel. Schön freigespielt tauchte David Schmutz vor Schöngeisings Schlussmann Fabian Haupt auf. Peitings Linksaußen legte den Ball am Torhüter vorbei, doch war SC-Verteidiger Lukas Wesinger auf der Hut und klärte (15.).
Fortan ging es hin und her: Marcel Berger verpasste mit seinem Drehschuss nur knapp das 2:0 für die Gäste, ehe Matthias Lotter auf der anderen Seite für den Ausgleich sorgte. Ähnlich wie sein Gegenüber beim Führungstreffer, wurde auch er sträflich allein gelassen. So hatte Lotter alle Zeit, sich den Ball zurechtzulegen und ins lange Eck zu schlenzen – 1:1 (23.). Vor dem Seitenwechsel erlebten die Hausherren einen Schreckmoment. Schmutz, bis zu diesem Zeitpunkt ein Aktivposten beim TSV, fiel bei einem Zweikampf auf die Schulter. „Er hat sie sich ausgekugelt und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren“, berichtete Birkner.
In Halbzeit zwei machte sich immer mehr der hitzebedingte Kräfteverlust bei beiden Teams bemerkbar, wobei die SC-Kicker diesen besser wegsteckten. Dann wusste sich Peitings Tobias Strommer nicht mehr anders zu helfen, als die Notbremse zu ziehen, was die Rote Karte nach sich zog (70.). Das waren alles andere als gute Voraussetzungen für die Schlussphase. Eine Viertelstunde hielten die Gastgeber das 1:1, ehe Berger mit einem verdeckten Schuss ins linke untere Eck für die nächste Jubelarie der Gäste sorgte – 1:2 (87.). Alle Versuche der Peitinger, die Partie trotz Unterzahl zu drehen, blieben unwirksam. Am nächsten dran am 2:2 war erneut Lotter, doch traf er nur den Pfosten.