Schwere Verletzung überschattet Peitings Niederlage gegen Schöngeising Kreisliga 2 von Andreas Kögl · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/27; Kreisliga; Samuel Spieß vom TSV Peiting (in Rot) im Heimspiel gegen den SC Schöngeising am 16. August 2026 – Foto: Andreas Kögl

Der TSV Peiting unterliegt zum Auftakt dem SC Schöngeising mit 1:2. Obendrein erlitt einer seiner Spieler eine Verletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das hatten sich die Fußballer des TSV Peiting ganz anders vorgestellt. Gleich zum Saisonstart der Kreisliga 2 stolperten sie im Heimspiel gegen den SC Schöngeising und verloren schlussendlich mit 1:2 (1:1). Angereist mit einer lautstarken Fanschar, übernahmen die Gäste nicht nur auf der Tribüne das Kommando, sondern auch auf dem grünen Teppich im Birkenried-Stadion. „Ein echt starker Aufsteiger“, lobte Peitings Trainer Julian Birkner. „Sie waren heute in allen Belangen bissiger und haben deshalb auch völlig zu Recht gewonnen.“ Von Beginn an sahen die Gastgeber oftmals nur die Hacken ihrer Gegenspieler, die immer einen Tick schneller waren, geistig wie auch körperlich. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass sie schon früh in Führung gingen. Nach einem Seitenwechsel von der linken auf die rechte Seite stand Kilian Probst vollkommen blank im Strafraum und zirkelte die Kugel überlegt zum 1:0 ins lange Eck. Da waren noch nicht einmal vier Minuten absolviert. Doch langsam beteiligten sich auch die Gastgeber mehr am Spiel. Schön freigespielt tauchte David Schmutz vor Schöngeisings Schlussmann Fabian Haupt auf. Peitings Linksaußen legte den Ball am Torhüter vorbei, doch war SC-Verteidiger Lukas Wesinger auf der Hut und klärte (15.).