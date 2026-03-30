Schwere Verletzung überschattet Heimsieg

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In der Begegnung der Bezirksliga Saarlouis am gestrigen Sonntag, zwischen dem VfB Differten und dem FC Elm, zeichnete sich im Vorfeld ab, dass es eine Abstiegskampfpartie werden würde. Die Zuschauer mussten ihr kommen auch nicht bereuen. Die Heimelf setze sich in einem intensiven Spiel gegen den FCE am Ende verdient mit 5:2 durch. Durch den Erfolg konnte man sich entscheidend Luft verschaffen und das Abstiegsgespenst seitens des VFB vertreiben.

Der Erste Durchgang war hart umkämpft und von vielen Zweikämpfen geprägt, ehe Differten Mitte der ersten Halbzeit durch Dirk Schimmelpfennig die 1:0-Führung gelang. Unmittelbar nach dem Pausentee, folgte die Spielentscheidende Szene. Nach einem Foul an Enrico Mehmedi, dass als Notbremse gewertet wurde, sah Elms Alessandro Mariani die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dominic Schuh sicher zum 2:0. Trotz Unterzahl zeigte Elm Mora, Maik Marco Schmich, der im Winter erst die Vereinsfarben von Differten mit denen der Elmer getauscht hatte, erzielte beide Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Die Partie blieb umkämpft, bis der VfB erneut per Elfmeter in Führung ging. In der Schlussphase merkte man beiden Teams den Kräfteverschleiß an, doch die Einheimischen nutzten ihre sich bietenden Räume konsequent und erhöhten noch auf 5:2.