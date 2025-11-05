– Foto: © J. Müller / FSV Sc

Schwere Verletzung überschattet Heimsieg Scheinbar gute Laune in der Rennstadt! Nach dem ersten Heimsieg gegen Blau-Weiß Büßleben vor zwei Wochen behielten die Recken des FSV Schleiz zu Hause auch gegen Preußen Bad Langensalza die Oberhand. Verlinkte Inhalte Thüringenliga FSV Schleiz Langensalza

Mit dem 3:0 gelang es insbesondere – wie im Voraus erhofft – einen Gästesieg zu vermeiden und so das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage verstreichen zu lassen. BERICHT von Leif Broßmann / FSV Schleiz

Die Partie begann munter, aber auch ohne Großchancen. Einige Ecken brachten keinen Schleiz-Abschluss ein, ehe Pätz aus der Ferne weit verzog und Hoyer auf den Patzer-Kasten köpfte. Bad Langensalza näherte sich ihrerseits mit einem früh geblockten Fernschuss, einem weit gefehlten Schleipschen Fallrückzieher und einem Torpedo zu den Elstern dem Schleizer Tor an. Glück hatte Heimschlussmann Luis Groh aber, als er erst im letzten Moment erkannte, einen Ball kurz vor der Strafraumkante nicht mit der Hand aufnehmen zu dürfen und Linz die Murmel dann schließlich doch noch vom Fuß pflückte. Schleiz' beste Gelegenheit vergab der quirlige Obsiannikov, der nach einem angefangenen Ball in Überzahl das Abspiel verpasste. Ohne Tore ging es zum Pausentee. Ohne Wechsel ging es dann beiderseits weiter. Schiedsrichter Keith zückte nach nicht einmal zehn Minuten die gelben Karten Nummer vier, fünf und sechs. Dann gab es aber auch endlich mal Tore – zur Freude eines Großteils der 190 Zuschauer: Erst tankte sich Heimkapitän Pohl mit viel Willen in und durch den Strafraum, um schließlich einen sträflichen Kontakt clever anzunehmen und den fälligen Foulelfmeter sicher zu verwandeln (57.). Dann war es kurz darauf eine Co-Produktion junger sächsischer Wilder, als Startelf-Debütant Paul Dorn Regie führte und auf Hauptakteur David Langer auflegte, dessen Flachschuss aus etwa 20 Metern Patzer nicht mehr aufhalten konnte (60.).

Im Gegensatz zur Vorwoche gaben die Schwarz-Gelben diese 2:0-Führung nun nicht mehr aus der Hand. Zweimal Obsiannikov und einmal Pohl vergaben leider ihre Chancen auf das 3:0. Die nutzte dann schließlich mit dem Schlusspfiff David Langer unverhofft in Form eines von links in den Strafraum geflankten Freistoßes (.). Im Preußen-Tor stand da aber nicht mehr Julien Patzer; er hatte ebenjenen Freistoß mit einem Foul an Pohl verursacht und dafür wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen. Geht es nach dem Schleizer Stürmer, hätte Keith wohl gern weiterspielen lassen und nur die gelbe Karte zeigen dürfen – er hatte sich sofort wieder aufgerappelt und das Spielgerät ins Tor bugsiert. Das zählte dann zwar leider nicht, aber Langer schnürte dann ja seinen Doppelpack und besorgte so den Endstand. Roger Fritzschs Statement: "Nach dem schwachen Auftritt im Derby wollten wir unbedingt wieder ein anderes Gesicht zeigen. Ich denke, dies ist den Jungs mit einem sehr reifen Auftritt über die gesamte Spielzeit gelungen. Trotz des Ausfalls beider Innenverteidiger Eichelkraut und Schulz hat die Mannschaft nicht eine einzige Torchance für den Gegner zugelassen. Schade, dass wir nach dem 2:0 unsere Angriffe zu hektisch ausgespielt haben! Dennoch großes Kompliment an unsere Jungs für diese Leistung. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich zum Einen Paul Dorn hervorheben, der gerade in der zweiten Halbzeit seine ganze Klasse unter Beweis gestellt hat. Zum Anderen erhalten Hoyer und Sluga ein dickes Lob, da sie auf für sie eher ungewohnten Positionen eine Topleistung abgerufen haben."