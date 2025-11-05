Schwere Verletzung überschattet Heimsieg

Mit dem 3:0 gelang es insbesondere – wie im Voraus erhofft – einen Gästesieg zu vermeiden und so das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage verstreichen zu lassen.
BERICHT von Leif Broßmann / FSV Schleiz
Ohne Wechsel ging es dann beiderseits weiter. Schiedsrichter Keith zückte nach nicht einmal zehn Minuten die gelben Karten Nummer vier, fünf und sechs. Dann gab es aber auch endlich mal Tore – zur Freude eines Großteils der 190 Zuschauer: Erst tankte sich Heimkapitän Pohl mit viel Willen in und durch den Strafraum, um schließlich einen sträflichen Kontakt clever anzunehmen und den fälligen Foulelfmeter sicher zu verwandeln (57.). Dann war es kurz darauf eine Co-Produktion junger sächsischer Wilder, als Startelf-Debütant Paul Dorn Regie führte und auf Hauptakteur David Langer auflegte, dessen Flachschuss aus etwa 20 Metern Patzer nicht mehr aufhalten konnte (60.).
Im Gegensatz zur Vorwoche gaben die Schwarz-Gelben diese 2:0-Führung nun nicht mehr aus der Hand. Zweimal Obsiannikov und einmal Pohl vergaben leider ihre Chancen auf das 3:0. Die nutzte dann schließlich mit dem Schlusspfiff David Langer unverhofft in Form eines von links in den Strafraum geflankten Freistoßes (.). Im Preußen-Tor stand da aber nicht mehr Julien Patzer; er hatte ebenjenen Freistoß mit einem Foul an Pohl verursacht und dafür wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen. Geht es nach dem Schleizer Stürmer, hätte Keith wohl gern weiterspielen lassen und nur die gelbe Karte zeigen dürfen – er hatte sich sofort wieder aufgerappelt und das Spielgerät ins Tor bugsiert. Das zählte dann zwar leider nicht, aber Langer schnürte dann ja seinen Doppelpack und besorgte so den Endstand.
Roger Fritzschs Statement: "Nach dem schwachen Auftritt im Derby wollten wir unbedingt wieder ein anderes Gesicht zeigen. Ich denke, dies ist den Jungs mit einem sehr reifen Auftritt über die gesamte Spielzeit gelungen. Trotz des Ausfalls beider Innenverteidiger Eichelkraut und Schulz hat die Mannschaft nicht eine einzige Torchance für den Gegner zugelassen. Schade, dass wir nach dem 2:0 unsere Angriffe zu hektisch ausgespielt haben! Dennoch großes Kompliment an unsere Jungs für diese Leistung. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich zum Einen Paul Dorn hervorheben, der gerade in der zweiten Halbzeit seine ganze Klasse unter Beweis gestellt hat. Zum Anderen erhalten Hoyer und Sluga ein dickes Lob, da sie auf für sie eher ungewohnten Positionen eine Topleistung abgerufen haben."
Ein absoluter Dämpfer ist hingegen die furchtbare Verletzung des erst kürzlich wiedergenesenen Jo Ichiguchi in der Schlussphase der Partie: Drei Minuten auf dem Feld, blieb der Japaner nach einem Pressschlag mit schauderhaftem Sound am Boden liegen und spürte unter Tränen sofort, dass da etwas ganz und gar nicht mehr stimmt. Die Diagnose 'Schienbeinbruch' zwingt den sympathischen Dreißigjährigen zu Monaten der Auszeit. "Diese schwere Verletzung ist sehr bitter! Neben Petzold und Eichelkraut wird uns Jo Ichiguchi für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen!", finalisiert Fritzsch sein Statement. Wir wünschen Jo eine bestmögliche Genesung und danken auch dem FSV Preußen für die fairen Genesungswünsche!
Vier der fünf restlichen Hinrundenpartien finden in der Ferne statt, begonnen am nächsten Wochenende bei SCHOTT Jena. Das nächste und letzte Heimspiel des Jahres findet am 29. November statt, wenn der TSV Gera-Westvororte, der überraschend Thüringen Weida bezwang, zu Gast sein wird!