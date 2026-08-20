Schwere Verletzung überschattet Flensburger Derby

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Das sportliche Ergebnis wurde zur Nebensache. DGF Flensborg hat das Nachholspiel des ersten Spieltags in der Verbandsliga Nord mit 1:5 gegen den TSB Flensburg II verloren. Viel schwerer als die Niederlage wiegt für die Gastgeber allerdings die Verletzung von Sebastian Wirth. Der Spieler und Co-Trainer musste bereits in der 40. Minute ausgewechselt werden. Nach Angaben seines Vereins besteht der Verdacht auf mehrere Brüche im Gesicht, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Sportlich hatten die Gäste zu diesem Zeitpunkt bereits die Richtung vorgegeben. Leve Benedetto brachte den TSB in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Jakob Friedrichs auf 2:0.

DGF richtete den Blick deshalb nach der Partie vor allem auf den verletzten Mannschaftskollegen. „Heute ist die Niederlage egal“, erklärte der Verein und wünschte Wirth eine schnelle Genesung.

Für Wirth war die Partie kurz darauf beendet. Helaluddin Emrani ersetzte ihn in der 40. Minute. Angesichts der Schwere der Verletzung rückte der weitere Spielverlauf bei DGF später deutlich in den Hintergrund.

TSB bleibt eiskalt und setzt seinen Lauf fort

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der TSB zunächst nicht locker. Fatmir Daja erhöhte in der 51. Minute auf 3:0. DGF antwortete allerdings unmittelbar: Jannik Mohr verkürzte kurz darauf auf 1:3 und ließ die Gastgeber zumindest für einen Moment wieder hoffen.

Die Mannschaft von Trainer Hamudi El-Sayed zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Benedetto schlug ein zweites Mal zu und stellte in der 65. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Mit seinem Doppelpack avancierte er zu einem der entscheidenden Akteure des Flensburger Stadtduells.

In der 83. Minute setzte Alexander Tanawood Röh mit dem Treffer zum 5:1 den sportlichen Schlusspunkt. Der TSB setzte damit seinen starken Saisonstart fort und übernahm vorerst die Tabellenführung.

Für die Mannschaft von DGF-Trainer Jens Fischer fiel das sportliche Fazit dagegen ernüchternd aus. Doch die fünf Gegentore spielten an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist zunächst, welche Diagnose die weiteren Untersuchungen bei Wirth ergeben.

DGF Flensborg – TSB Flensburg II 1:5

DGF Flensborg: Rico Nommensen, Fabian Schelper (82. Kamal-Noah Abd-El Fadil), Nick Rettig, Kilian Witt, Hauke Sören Spoth, Torge Nissen, Sebastian Wirth (40. Helaluddin Emrani), Malte Steffensen, Rune Yuma-Sean Gudau, Jannik Mohr (67. Abdoul Razack Kone), Sidney Chigbo Kanis Jensen (62. Kim Leon Bolldorf) - Trainer: Jens Fischer

TSB Flensburg II: Lukas Pakebusch, Finn Rune Siercks, Lasse Schablin, Moritz Christiansen, Alexander Tanawood Röh (62. Julian Franzen), Leve Benedetto, Gabriel Radu, Janos Holtze, Frederik Benson (67. Fabian Groht), Jakob Friedrichs (54. Alexander Tanawood Röh) (62. Julian Franzen), Fatmir Daja (67. Willi Niehaus) - Trainer: Hamudi El-Sayed

Schiedsrichter: Danny Opitz

Tore: 0:1 Leve Benedetto (20.), 0:2 Jakob Friedrichs (25.), 0:3 Fatmir Daja (51.), 1:3 Jannik Mohr (53.), 1:4 Leve Benedetto (65.), 1:5 Alexander Tanawood Röh (83.)