Schwere Verletzung überschattet 2:0-Sieg von Holstein II gegen Heide

Holstein Kiel II hat sich im Verfolgerduell der Flens-Oberliga mit 2:0 gegen den Heider SV durchgesetzt. Doch der verdiente Heimsieg der jungen Störche geriet angesichts einer schweren Verletzung früh in den Hintergrund.
Wie erwartet startete Holstein dominant in die Partie. Die Gastgeber hatten viel Ballbesitz und bestimmten das Tempo. Bereits in der 5. Minute folgte jedoch der Schockmoment: Hamza Muqaj blieb ohne Fremdeinwirkung im Kunstrasen hängen und verletzte sich schwer. Der Offensivspieler musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die Partie war mehr als 25 Minuten unterbrochen. Von dieser Stelle aus wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.
Nach Wiederanpfiff merkte man Holstein die Verunsicherung an. Die jungen Störche mussten den Schock zunächst verarbeiten. In der 30. Minute verzeichnete Holstein die erste Möglichkeit nach der Pause.
Der Heider SV nutzte die Phase, um mutiger aufzutreten. In der 35. Minute kam Marvin Wolf aus rund zehn Metern aus der Drehung zum Abschluss – doch Lio Mark Rothenhagen reagierte stark und lenkte den Ball zur Ecke.
eide variierte nun geschickt zwischen Mittelfeld- und Angriffspressing. Jonah Gieseler organisierte als Kapitän das Spiel, während Azat Selcuk und Lennart Busch im Zentrum versuchten, Druck aufzubauen. Holstein wirkte kurzzeitig aus dem Rhythmus gebracht.
Mitten in die starke Phase der Gäste hinein setzte Holstein den entscheidenden Nadelstich. Ein überragender Pass von Caspar Medlin in die Tiefe erreichte Felix Boelter. Während Heide auf Abseits spekulierte, lief Boelter allein auf Christopher Thomsen zu, umkurvte den Keeper und schob souverän zum 1:0 ein.
Kurz darauf hatte Felix Boelter die nächste Gelegenheit, doch sein Distanzschuss wurde von Christopher Thomsen stark zur Ecke abgewehrt.
In der 45. Minute spielte Ikem Arinzechukwu Ugoh einen präzisen Steckpass auf Aldin Jakupović, der frei vor dem Tor auftauchte, jedoch per Fußabwehr von Christopher Thomsen gestoppt wurde. Wenig später machte Holstein es besser: Nach einer Ecke für den Heider SV schalteten die Gastgeber blitzschnell um. Über Aldin Jakupović lief der Konter, dessen starker Pass Cengizhan Koc fand – 2:0 für die jungen Störche.
Die Defensive um Tarek von Böhlen, Patrick Storb und Björn Lambach konnte den schnellen Gegenangriff in dieser Situation nicht mehr entscheidend unterbinden.
In der zweiten Halbzeit kontrollierte Holstein Kiel II die Partie. Die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen, standen defensiv stabil – unter anderem mit Leon Parduzi und Tim Joachim Christian Ottlinger – und hielten den Heider SV konsequent vom eigenen Tor fern.
Vom Heider SV war im zweiten Durchgang nichts Zwingendes mehr zu sehen. Weder Hendrik Fleige noch die Offensivkräfte kamen noch einmal gefährlich zum Abschluss. Mit viel Ballbesitz und Ruhe im Spielaufbau spielten die jungen Störche die verbleibende Zeit souverän herunter.
Unter dem Strich steht ein verdienter 2:0-Erfolg für Holstein Kiel II. Trotz einer engagierten Phase des Heider SV nach der langen Unterbrechung fehlte den Gästen letztlich die Durchschlagskraft.
Stimmen zum SpielMarcus Wichmann (Trainer Heider SV) Willi Weiße (Trainer Holstein Kiel II)
Holstein Kiel U23: Rothenhagen – Ottilinger, Petersen, Medlin, Parduzi (85. Borges) – Ugoh, Boelter (90. Lückner), Koc – Muqaj (24. Matene (80. Sohn)), Winter – Jakupovic (85. Knaak).
Trainer: Willi Weiße.
Heider SV: Thomsen – Kroeger (81. Schaller), von Böhlen (46. Abdelrahman), Storb, Busch – Selcuk (64. Harms), Buchtmann, Lambach, Wolf (46. Arndt) – Fleige, Gieseler (87. Wichmann).
Trainer: Marcus Wichmann.
SR: Steffen Brandt (SV Wasbek).
Ass.: Falk Schmidt, Yannik Gries.
Z.: 105.
Tore: 1:0 Felix Boelter (44.), 2:0 Cengizhan Koc (45.+10).