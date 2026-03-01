Schwere Verletzung überschattet 2:0-Sieg von Holstein II gegen Heide Hamze Muqaj muss früh verletzt raus von Liridon Imeri · Heute, 01:37 Uhr · 0 Leser

Cengizhan Koc (Holstein Kiel II), hier gegen Mathis Harms (Heider SV), stellte den Endstand her. – Foto: Volker Schlichting

Holstein Kiel II hat sich im Verfolgerduell der Flens-Oberliga mit 2:0 gegen den Heider SV durchgesetzt. Doch der verdiente Heimsieg der jungen Störche geriet angesichts einer schweren Verletzung früh in den Hintergrund.

Dominanter Beginn – dann der Schock Wie erwartet startete Holstein dominant in die Partie. Die Gastgeber hatten viel Ballbesitz und bestimmten das Tempo. Bereits in der 5. Minute folgte jedoch der Schockmoment: Hamza Muqaj blieb ohne Fremdeinwirkung im Kunstrasen hängen und verletzte sich schwer. Der Offensivspieler musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die Partie war mehr als 25 Minuten unterbrochen. Von dieser Stelle aus wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung. Heide übernimmt nach Unterbrechung Nach Wiederanpfiff merkte man Holstein die Verunsicherung an. Die jungen Störche mussten den Schock zunächst verarbeiten. In der 30. Minute verzeichnete Holstein die erste Möglichkeit nach der Pause.

Der Heider SV nutzte die Phase, um mutiger aufzutreten. In der 35. Minute kam Marvin Wolf aus rund zehn Metern aus der Drehung zum Abschluss – doch Lio Mark Rothenhagen reagierte stark und lenkte den Ball zur Ecke.

Marvin Wolf (in weiss, Heider SV) hatte eine Chance für die Dithmarscher Jungs gegen die Jungstörche. – Foto: Volker Schlichting

eide variierte nun geschickt zwischen Mittelfeld- und Angriffspressing. Jonah Gieseler organisierte als Kapitän das Spiel, während Azat Selcuk und Lennart Busch im Zentrum versuchten, Druck aufzubauen. Holstein wirkte kurzzeitig aus dem Rhythmus gebracht. Geniestreich bringt die Führung Mitten in die starke Phase der Gäste hinein setzte Holstein den entscheidenden Nadelstich. Ein überragender Pass von Caspar Medlin in die Tiefe erreichte Felix Boelter. Während Heide auf Abseits spekulierte, lief Boelter allein auf Christopher Thomsen zu, umkurvte den Keeper und schob souverän zum 1:0 ein.



Kurz darauf hatte Felix Boelter die nächste Gelegenheit, doch sein Distanzschuss wurde von Christopher Thomsen stark zur Ecke abgewehrt. Eiskalter Konter vor der Pause In der 45. Minute spielte Ikem Arinzechukwu Ugoh einen präzisen Steckpass auf Aldin Jakupović, der frei vor dem Tor auftauchte, jedoch per Fußabwehr von Christopher Thomsen gestoppt wurde. Wenig später machte Holstein es besser: Nach einer Ecke für den Heider SV schalteten die Gastgeber blitzschnell um. Über Aldin Jakupović lief der Konter, dessen starker Pass Cengizhan Koc fand – 2:0 für die jungen Störche.



Die Defensive um Tarek von Böhlen, Patrick Storb und Björn Lambach konnte den schnellen Gegenangriff in dieser Situation nicht mehr entscheidend unterbinden. Souveräne zweite Halbzeit In der zweiten Halbzeit kontrollierte Holstein Kiel II die Partie. Die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen, standen defensiv stabil – unter anderem mit Leon Parduzi und Tim Joachim Christian Ottlinger – und hielten den Heider SV konsequent vom eigenen Tor fern.

Jonah Gieseler (Heider SV) gegen Ikem Ugoh (Holstein Kiel II). – Foto: Volker Schlichting