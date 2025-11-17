Schwere Verletzung sorgt für Spielabbruch beim TSV Emmering: „Alle waren geschockt“

Das Auswärtsspiel des TSV Emmering beim SV 66 Oberbergkirchen wurde aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1.

Das Gastspiel des TSV Emmering beim SV 66 Oberbergkirchen musste nach knapp 70 Minuten aufgrund einer Verletzung vorzeitig abgebrochen werden. Vorausgegangen war beim Kampf um den Ball ein Zusammenstoß zweier Spieler, nach dem der Oberbergkirchner Kapitän Michael Greimel schreiend am Boden liegen blieb.

„Alle waren geschockt, der Spieler wurde behandelt und es hat gedauert, bis der Sanka kam. Von der Verletzung bis zum Abtransport waren es 50 Minuten “, so Elvis Nurikic. Gemeinsam mit Oberbergkirchens Trainer Slobodan Jezildjic einigte sich der Emmeringer Coach einvernehmlich darauf, das Spiel abzubrechen. „Es hatte keinen Sinn mehr gemacht, dass wir weiterspielen.“ Ersten Informationen zufolge handelt es sich um eine Bänderverletzung und der Spieler darf noch heute das Krankenhaus verlassen.