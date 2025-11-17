Schwere Verletzung führt zu Spielabbruch in Oberbergkirchen

Zum letzten Heimspiel der Saison empfing der SV 66 Oberbergkirchen den TSV Emmering. Nach dem überraschenden Sieg der Hausherren am letzen Wochenende beim Bezirksliga Absteiger Raubling, wollte man auch gegen den stark ersatzgeschwächten Vorletzten aus Emmering nicht verlieren.

Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, welches der sicher leitende Schiedsrichter mit seiner großzügigen Linie auch förderte.

Der SVO begann sehr konzentriert und fand besser ins Spiel. Jedoch nach einem Ballverlust in der Hälfte der Emmeringer fand der Befreiungsschlag Stürmer Niedermaier, welcher plötzlich alleine vor Keeper Glasl auftauchte, und nur noch Einschieben musste. Die Verteidigung konnte den langen Ball nicht verhindern, da sie unglücklicherweise auch noch weggerutscht sind.

Vor heimischer Kulisse drängte nun der SVO auf den Ausgleich. Noch vor der Halbzeit dann die Belohnung. Einen sehenswerten Spielzug konnte Spielmacher Greimel Matthias nach einer Huber-Flanke mit dem Kopf verwerten. Die war zugleich der Halbzeitstand.

Auch nach der Pause war der SVO die bessere Mannschaft und wollte mehr. Sehr ballsicher erspielte man sich einige Abschlussmöglichkeiten und viele Standartsituationen. So auch in der 60 Minute, als der agile Huber knapp am Pfosten vorbei zog.

Dann in der 70. Minute wurde Fußball zur Nebensache. Nach einem sehr harten Einsteigen eines Emmeringer Spielers in der Nähe des Mittelkreises verletzte sich Kapitän Michi Greimel schwer. Nach einer halben Stunde Wartezeit auf den Notarzt wurde das Spiel einvernehmlich abgebrochen.

Die ersten Untersuchungen ergaben, dass zumindest nichts gebrochen ist. Dennoch scheint es so, dass eine schwerwiegende Bänderverletzung vorliegt.

Ein großer Dank an die Ersthelfer vor Ort, die sofort eingegriffen haben und die Erstversorgung sichergestellt haben.

An dieser Stelle können wir nur hoffen, dass die Verletzung nicht schlimmer als befürchtet ist und wünschen unserem Kapitän eine schnelle Genesung.

Das Spiel wird nächstes Jahr neu angesetzt.