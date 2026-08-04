Schwere Verletzung führt zu Spielabbruch beim VfR Eberstadt

Medizinischer Notfall: Ein Spieler des VfR Eberstadt verletzte sich in der Partie gegen die FTG Pfungstadt schwer. – Foto: Julian Stratenschulte

Eberstadt. Es sollten nur acht Minuten gespielt werden, bis der Schock tief saß: Nach einem schweren Pressschlag und der daraus resultierenden Verletzung von Torhüter Renas Ali wurde die Kreisliga-Partie des VfR Eberstadt gegen die FTG Pfungstadt II vorzeitig beendet. Alle Hintergründe zu den dramatischen Szenen, dem großen Zusammenhalt auf dem Platz und wie es für die Eberstädter nun weitergeht, lest ihr im Plus-Artikel bei Echo Online.