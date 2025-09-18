Schwere Verletzung: Füchse-Spiel nach zwei Minuten abgebrochen

Die Füchse und die VSG Altglienicke sind gut in die Saison gestartet. Das direkte Duell am Freitagabend aber begann alles andere als gut. Und endete daraufhin zügig. Schon nach zwei gespielten Minuten musste die Partie unterbrochen werden. Lamine Mohamed Ouedraogo hatte sich in einem Zweikampf schwer verletzt, ein Krankenwagen musste gerufen werden. Schiedsrichter Fabio Stemmler hatte die Teams zunächst in die Kabine gebeten, brach das Spiel anschließend ab.

Nach dem Auswärtssieg beim Berliner SC konnte der 1. FC Wilmersdorf am Freitagabend nachlegen. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Rudow brachte Mohammed Izal die Hausherren in der 39. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang machte Nii Bruce Weber den Deckel drauf (86.). Dank des zweiten Dreiers in Folge springt Wilmersdorf in der Tabelle an Rudow vorbei und ist nun (vorerst) Fünfter.

Morgen, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 SC Staaken SC Staaken 13:30 PUSH

Staaken ist mit nur zwei Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet. Unter der Woche zog der Oberliga-Absteiger Konsequenzen und nahm einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Nun geht es nach Steglitz zum SFC Stern 1900. ---

Die Spandauer Kickers sind eines von drei Teams mit zehn Punkten an der Tabellenspitze. Nach dem Sieg im Topspiel gegen Türkspor wartet nun mit dem SSC Südwest ein Aufsteiger als Gegner, der gegen Altglienicke II gewann, zuletzt aber Rudow unterlag. ---

Auch Hohen Neuendorf hat bisher zehn Punkte sammeln können und ist die Überraschung der noch jungen Saison. Beim SC Charlottenburg können sich die Blau-Weißen weiter ganz oben festbeißen. Die Hausherren sammelten bisher nur drei Zähler. ---

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 13:00 PUSH

Spitzenreiter Frohnau steht ebenso bei zehn Punkten, tritt am Sonntag in der Hubertusallee beim Berliner SC an. Der BSC fuhr in den bisherigen vier Spielen vier Punkte ein und steht bei einem Torverhältnis von 4:4. ---

Empor ist bisher noch nicht in Tritt gekommen. Zwar trifft Torjäger Quentin Albrecht wie in der Vorsaison (bisher fünf Tore), doch punkten konnte Empor bisher nur ein Mal. Das Schlusslicht empfängt nun Aufsteiger Blau Weiß 90. Die Mariendorfer sind aber kein gewöhnlicher Aufsteiger, haben große Ambitionen und sind zur Zeit Fünfter. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin Berlin Türkspor Bln Türkspor 14:00 PUSH

Polar Pinguin konnte in der Vorwoche beim 4:2-Erfolg gegen Staaken Selbstvertrauen tanken, ist nun gegen Türkspor gefordert. Die Gäste haben im Sommer ordentlich aufgerüstet, mussten nach zwei Siegen zu Saisonbeginn zuletzt aber zwei Niederlagen gegen Hohen Neuendorf und SpaKi hinnehmen. ---

Biesdorf konnte bisher nur einen Punkt holen, steht in Mariendorf vielleicht schon etwas unter Druck. Die Hausherren spielten gegen Wilmersdorf und BW 90 unentschieden, schlugen dazwischen die Füchse und sammelten so bisher fünf Zähler.

---

