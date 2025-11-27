Schwere Verletzung beim Regionalligisten, Verlegungen wegen Trauerfall

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Gute Besserung, Mike Huras!
Unser Mike hat sich leider vor Kurzem im Training eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen und wurde heute erfolgreich bei Mannschaftsarzt Dr. Karsten Reichmann operiert. Wir wünschen dir eine schnelle Genesung & hoffen, dass du bald wieder fit bist!
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die SK Fichtenberg haben mit Zustimmung des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall und des TSC Murrhardt vereinbart, die Begegnungen am Sonntag, 30.11.2025 der A2 (TSC Murrhardt – SK Fichtenberg) sowie der B5 (TSC II – SKF II) abzusagen und im neuen Jahr nachzuholen.
Das letzte Spiel im Jahr 2025 (bei der Spvgg Kleinaspach) am 07.12.2025 soll bestehen bleiben – die Sportkameraden Fichtenberg möchten nach dem Trauerfall das Jahr 2025 nicht ohne ein Spiel zu spielen beenden. Eventuell findet am Sonntag, 14.12. sogar noch ein Nachholspiel der ausgefallenen Begegnungen statt.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Auslosung AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr
Die für November geplante Auslosung der nächsten Runden im AZ FITNESS Bezirkspokal muss, wegen vieler Termine, auf Januar 2026 verschoben werden.
Wir geben den genauen Termin rechtszeitig bekannt.
