Schwere Verletzung beim Regionalligisten, Verlegungen wegen Trauerfall

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Die SK Fichtenberg haben mit Zustimmung des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall und des TSC Murrhardt vereinbart, die Begegnungen am Sonntag, 30.11.2025 der A2 (TSC Murrhardt – SK Fichtenberg) sowie der B5 (TSC II – SKF II) abzusagen und im neuen Jahr nachzuholen.

Das letzte Spiel im Jahr 2025 (bei der Spvgg Kleinaspach) am 07.12.2025 soll bestehen bleiben – die Sportkameraden Fichtenberg möchten nach dem Trauerfall das Jahr 2025 nicht ohne ein Spiel zu spielen beenden. Eventuell findet am Sonntag, 14.12. sogar noch ein Nachholspiel der ausgefallenen Begegnungen statt.