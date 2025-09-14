Schwere Verletzung bei Weiden: Ergebnis wird in Porz zur Nebensache

Die SpVg Porz hat am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den zuvor punktlosen FC Teutonia Weiden unterlag das Team von Trainer Jonas Wendt mit 1:2 (0:0). Rudi Kiambeli und Shadrac-Don Futi trafen für die Gäste, Taylan Gülmez verkürzte spät für Porz. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung Kiamblis, der nach einem Zusammenprall mit dem Porzer Torhüter mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste.
„Wir haben einfach nicht die Überzeugung in den Abschlüssen gehabt, die wir uns gewünscht hätten. Ich glaube schon, dass wir in den ersten zehn Minuten sogar drei aussichtsreiche Situationen hatten. Wenn wir da einfach klarer sind, hätten wir mehr Erfolg erzielen können als kein Tor“, haderte Wendt nach Abpfiff. Porz dominierte nach der Pause im 4-4-2-System, doch ein Abwehrfehler leitete die Gästeführung ein. „Das 0:1 fällt ein bisschen aus dem Nichts nach einem Abwehrfehler von uns, der so natürlich nicht passieren darf auf dem Niveau.“
Die Partie wurde für rund eine halbe Stunde unterbrochen, als Torschütze Kiambeli schwer verletzt liegen blieb. „Es war schon eine skurrile Situation, völlig fernab vom Fußball. Der Fußball ist dann wirklich auch zur Nebensache geraten, weil da geht es um die Gesundheit des Spielers, dem wir natürlich als Verein das Beste wünschen“, so Wendt. Beim Torerfolg stieß der 23-Jährige so unglücklich mit Porz-Keeper Wollnik zusammen, dass er sich vermutlich einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog. Es wurde sogar ein Rettungshubschrauber angefordert, nach der Erstversorgung auf dem Spielfeld wurde er allerdings mit dem Rettungswagen abtransportiert.
Nach dem Schockmoment erhöhte Weiden durch Futi auf 2:0. Zwar kam Porz nach einer Standardsituation durch Gülmez noch einmal heran, doch die fünfminütige Nachspielzeit reichte nicht für den Ausgleich. „Uns hat einfach der Punch gefehlt heute. Wir haben natürlich Führungsspieler, die heute in der Summe keinen guten Tag hatten. Da fehlte so ein bisschen die geistige Frische, nochmal einen Schritt vor dem Gegner zu sein. Deswegen würde ich sogar fast sagen, dass die Niederlage nicht ganz unverdient ist. In der Summe, glaube ich, wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. Gratuliere dennoch den Weidenern zum ersten Dreier“, resümierte Wendt.
Auch auf Seiten der Gäste war die Freude gedämpft. „Es war das erwartete hart umkämpfte Spiel. Leider fahren wir mit gemischten Gefühlen nach Hause. Rudi Kiambeli hat sich schwerer verletzt. Ein teuer bezahlter Sieg“, sagte Weidens sportlicher Leiter Meik Kühnel.