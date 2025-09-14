– Foto: SpVg Porz Insta

Schwere Verletzung bei Weiden: Ergebnis wird in Porz zur Nebensache Torschütze zum 1:0 wird mit Rettungswagen abtransportiert Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Weiden SpVg Porz

Die SpVg Porz hat am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den zuvor punktlosen FC Teutonia Weiden unterlag das Team von Trainer Jonas Wendt mit 1:2 (0:0). Rudi Kiambeli und Shadrac-Don Futi trafen für die Gäste, Taylan Gülmez verkürzte spät für Porz. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung Kiamblis, der nach einem Zusammenprall mit dem Porzer Torhüter mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste.

„Wir haben einfach nicht die Überzeugung in den Abschlüssen gehabt, die wir uns gewünscht hätten. Ich glaube schon, dass wir in den ersten zehn Minuten sogar drei aussichtsreiche Situationen hatten. Wenn wir da einfach klarer sind, hätten wir mehr Erfolg erzielen können als kein Tor“, haderte Wendt nach Abpfiff. Porz dominierte nach der Pause im 4-4-2-System, doch ein Abwehrfehler leitete die Gästeführung ein. „Das 0:1 fällt ein bisschen aus dem Nichts nach einem Abwehrfehler von uns, der so natürlich nicht passieren darf auf dem Niveau.“

Wendt: "Fußball ist dann Nebensache" Die Partie wurde für rund eine halbe Stunde unterbrochen, als Torschütze Kiambeli schwer verletzt liegen blieb. „Es war schon eine skurrile Situation, völlig fernab vom Fußball. Der Fußball ist dann wirklich auch zur Nebensache geraten, weil da geht es um die Gesundheit des Spielers, dem wir natürlich als Verein das Beste wünschen“, so Wendt. Beim Torerfolg stieß der 23-Jährige so unglücklich mit Porz-Keeper Wollnik zusammen, dass er sich vermutlich einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog. Es wurde sogar ein Rettungshubschrauber angefordert, nach der Erstversorgung auf dem Spielfeld wurde er allerdings mit dem Rettungswagen abtransportiert.