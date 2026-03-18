Schwere Verletzung bei Vorwärts Nordhorn

– Foto: Malte Boomhuis

Hiobsbotschaft für Vorwärts Nordhorn: Spieler Jona Lammers hat sich im Spiel gegen den SC Spelle-Venhaus schwer am Knie verletzt. Wie der Bezirksligist mitteilte, knickte der Offensivspieler in einem Zweikampf unglücklich um.

Eine MRT-Untersuchung brachte nun Gewissheit: Das Kreuzband ist angerissen, möglicherweise sogar komplett gerissen. Damit droht dem Spieler eine längere Ausfallzeit.

Der Verein richtete Genesungswünsche an den verletzten Akteur. Die Hoffnung bleibt, dass Lammers nach seiner Reha auf den Platz zurückkehren kann.