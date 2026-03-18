Schwere Verletzung bei Vorwärts Nordhorn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hiobsbotschaft für Vorwärts Nordhorn: Spieler Jona Lammers hat sich im Spiel gegen den SC Spelle-Venhaus schwer am Knie verletzt. Wie der Bezirksligist mitteilte, knickte der Offensivspieler in einem Zweikampf unglücklich um.
Eine MRT-Untersuchung brachte nun Gewissheit: Das Kreuzband ist angerissen, möglicherweise sogar komplett gerissen. Damit droht dem Spieler eine längere Ausfallzeit.
Der Verein richtete Genesungswünsche an den verletzten Akteur. Die Hoffnung bleibt, dass Lammers nach seiner Reha auf den Platz zurückkehren kann.