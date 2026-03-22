Schwere Verletzung bei Silbersee-Niederlage

Die erste Chancen hatte die Platzherren, doch Stefan Müller traf nach Vorlage von Dominik Voith nur die Latte und Simon Gerhardinger köpfte knapp drüber. Auf der Gegenseite klärte SG-Torhüter Andi Graf gegen den durchgebrochenen Patrick Bauer. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte erspielten sich die Gäste ein leichtes Übergewicht meist mit Angriffen über die rechte Seite, allerdings ohne zwingenden Torchancen. Kurz vor der Pause dann doch der Führungstreffer durch den freistehenden Nico Sporer, der einen Abpraller im Strafraum verwertete. Gleich nach Wiederbeginn gelang Stefan Müller mit einem platzierten Schuss aus 12 Metern der Ausgleich. In der 61. Minute dann die spielentscheidende Situation: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konnte sich Torwart Andi Graf im Strafraum gegen einen Gästestürmer nur mit einem Foul helfen, verletzte sich dabei schwer und wurde mit Verdacht auf Beinbruch ins Krankenhaus gebracht; für ihn kam Nachwuchstorwart Franz Zilk, der aber gegen den Elfmeter von Sporer machtlos war. Nach diesem Schockerlebnis war bei den Platzherren die Luft raus. Innerhalb von zehn Minuten zog der TV auf 4:1 davon. Erst traf Matthias Kurz mit einem angeschnittenen Freistoß, danach Ralf Egeter mit einem Distanzschuss. In der Schlussphase brachte der Tabellenzweite den insgesamt gesehen verdienten Sieg sicher über die Zeit.