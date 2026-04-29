Schwere Rötzer-Verletzung überschattet Passauer Auswärtssieg in Roding

Schockmoment im Landesliga-Duell: Roding-Keeper Sebastian Rötzer musste lange behandelt werden. – Foto: Felix Schmautz



Am Mittwochabend rollte am Esper im letzten Nachholspiel des 23. Spieltags der Landesliga Mitte der Ball. Für die Hausherren ging es im Tabellenkeller um immens wichtige Punkte, während die Gäste aus der Dreiflüssestadt mit zuletzt starken Ergebnissen im Rücken anreisten und ihre Serie ausbauen wollten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Begegnung nach dem Seitenwechsel spürbar Fahrt auf. Passau trat nun zielstrebiger auf, nutzte die sich bietenden Räume konsequent und schlug in der 56. Minute erstmals zu. Nur sieben Zeigerumdrehungen später legten die Gäste den zweiten Treffer nach und brachten sich damit auf die Siegerstraße.



In der 65. Minute wurde das Sportliche jedoch zur Nebensache. Nach einem Zusammenprall verletzte sich Rodings Torhüter Sebastian Rötzer schwerer und musste lange auf dem Feld behandelt werden. Die Begegnung war rund 15 Minuten unterbrochen und konnte erst in der 82. Minute fortgesetzt werden. An dieser Stelle die besten Wünsche für eine schnelle und vollständige Genesung. Nach Wiederbeginn verwalteten die Niederbayern die Partie souverän und ließen defensiv kaum noch etwas zu. In der 89. Minute setzte Passau mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Nach der langen Nachspielzeit beendete der Unparteiische die Begegnung.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding) nach dem Spiel: "Die Niederlage ist absolut gerechtfertigt. Passau war die stärkere Mannschaft, wobei aufgrund der schweren Verletzung unseres Torhüters das Ergebnis absolut zur Nebensache wird und wir wünschen ihm an dieser Stelle einfach nur eine gute Besserung!"



Auch Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau) zeigte sich nach dem Abpfiff betroffen: "Wir haben das Spiel in Roding von der ersten bis zur letzten Minute kontrolliert und am Ende auch in der Höhe verdient mit 3:0 gewonnen. Besonders wichtig ist mir aber auch, dem Keeper von Roding nach dem schweren Zusammenprall alles Gute zu wünschen. Solche Situationen rücken das Sportliche sofort in den Hintergrund. Wir hoffen sehr, dass die Verletzung nicht allzu schwerwiegend ist und wünschen ihm eine schnelle Genesung!"









Für die Kicker vom Esper bleibt die Lage angespannt: Auch im siebten Spiel in Serie gelang kein Dreier, sodass die Abstiegsgefahr weiter allgegenwärtig bleibt. Bereits am kommenden Samstag geht es für beide Teams weiter. Die Rodinger empfangen zuhause Ettmannsdorf, während die Niederbayern den TSV Seebach erwarten, der im Aufstiegsrennen weiter punkten möchte.