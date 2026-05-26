Schwere MSV-Rückkehr: "Haben keine sportliche Perspektive bei uns"

Luis Hartwirg (re.) und Gerrit Wegkamp (mi.) haben keine Perspektive mehr beim MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Die Kaderplanungen beim MSV Duisburg laufen auf Hochtouren. Fünf Spieler wurden am Samstag im Rahmen des Niederrheinpokal-Finals verabschiedet, vier weitere haben sicher keine Perspektive bei den Zebras, wie Sportchef Chris Schmoldt nach dem Abpfiff mitteilte. Derweil hält der Verein die Augen nach Verstärkungen offen.

"Wir wissen relativ klar, was wir machen wollen. Ich kann nicht sagen, dass die Dinge jetzt schon stehen, sondern wir arbeiten daran, dass sie möglichst zügig feststehen. An dieser Stelle kann ich auch sagen, dass wir uns in der Situation sehen, im Sommer zu beobachten, was die Konkurrenz macht und was auf dem Markt generell passiert", erklärt Schmoldt. Die Mannschaft werde zum Vorbereitungsstart am 30. Juni ziemlich sicher noch nicht komplett sein, "das wollen wir aber auch gar nicht."

Entgegen verbreiteter Gerüchte steht aktuell kein weiterer Abgang zur Disposition. "Bisher haben wir keine Info, dass ein Spieler uns verlassen möchte, mit dem wir für die kommende Saison planen", betont der Sportliche Leiter. Weitere Abgänge, gerade von Akteure, die eher weniger Spielzeit für sich verbuchen konnten, schließt er derweil nicht aus. Allen voran dürfte hier Tim Heike gemeint sein, der zuletzt nicht mehr über einen Platz auf der Tribüne hinauskam, allerdings noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.