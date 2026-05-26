Schwere MSV-Rückkehr: "Haben keine sportliche Perspektive bei uns"

Die Kaderplanungen beim MSV Duisburg laufen auf Hochtouren. Fünf Spieler wurden am Samstag im Rahmen des Niederrheinpokal-Finals verabschiedet, vier weitere haben sicher keine Perspektive bei den Zebras, wie Sportchef Chris Schmoldt nach dem Abpfiff mitteilte. Derweil hält der Verein die Augen nach Verstärkungen offen.
"Wir wissen relativ klar, was wir machen wollen. Ich kann nicht sagen, dass die Dinge jetzt schon stehen, sondern wir arbeiten daran, dass sie möglichst zügig feststehen. An dieser Stelle kann ich auch sagen, dass wir uns in der Situation sehen, im Sommer zu beobachten, was die Konkurrenz macht und was auf dem Markt generell passiert", erklärt Schmoldt. Die Mannschaft werde zum Vorbereitungsstart am 30. Juni ziemlich sicher noch nicht komplett sein, "das wollen wir aber auch gar nicht."
Entgegen verbreiteter Gerüchte steht aktuell kein weiterer Abgang zur Disposition. "Bisher haben wir keine Info, dass ein Spieler uns verlassen möchte, mit dem wir für die kommende Saison planen", betont der Sportliche Leiter. Weitere Abgänge, gerade von Akteure, die eher weniger Spielzeit für sich verbuchen konnten, schließt er derweil nicht aus. Allen voran dürfte hier Tim Heike gemeint sein, der zuletzt nicht mehr über einen Platz auf der Tribüne hinauskam, allerdings noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.
Sicher ist bereits, dass mit den Leihspielern nicht geplant wird. Ein wenig außerhalb der Konkurrenz ist das Gerrit Wegkamp zu sehen, der mit einem Kreuzbandriss verletzt ausfällt. "Wir werden ihn nach unseren Möglichkeiten unterstützen", sagt Schmoldt. Anders sieht es bei Luis Hartwig, Andy Visser und Jannik Zahmel aus. "Sie haben keine sportliche Perspektive bei uns. Das wissen sie auch und nun arbeiten wir daran, Lösungen zu finden", artikuliert er deutlich.
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