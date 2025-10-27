„Schwere Kost“ statt Befreiungsschlag – Garmisch-Partenkirchen weiter Kellerkind

Der Auftritt passte zur visuellen Tristesse. Von keinem der umliegenden Berge war auch nur annähernd ein Gipfel zu erkennen. Das Werdenfelser Land versank in tief hängenden, grauen Wolken. Noch trostloser war am Samstag nur die Leistung des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Sie glich im ersten Abschnitt einem verbindlichen Bewerbungsschreiben für die Bezirksliga. Die Steigerung nach dem Seitenwechsel nahm etwas die Schärfe aus den Formulierungen, änderte aber nichts am Gesamtbild. Durch die 1:3-Niederlage gegen den ESV Freilassing verfestigt sich am Gröben die Krise, ohne potenzielle Lösungen in Aussicht zu stellen.

Leblos und blutleer. Anders lassen sich die ersten 45 Minuten kaum betrachten. „War in jeder Hinsicht schwere Kost“, räumt Stefan Schwinghammer ein. Der Coach kennt freilich die Ursachen für die mangelhafte Leistung und den traurigen Auftritt des Teams. „Selbstbewusstsein kann natürlich nicht von irgendwo herkommen.“ Die letzten Wochen haben ihre Spuren hinterlassen.

„Seit drei Spielen schießen wir kaum aufs Tor“, bilanzierte Thorsten Poniewaz. Der zweite Vorsitzende des Clubs und Spielervater hat es als Anhänger von Borussia Mönchengladbach derzeit doppelt schwer. Seine „Fohlen“ sind Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC ist Fast-Schlusslicht der Landesliga. Auch gegen Freilassing sah der Spielervater offensiv wenig Nennenswertes. Mit reichlich Güte kann man zwei Aktionen aufnehmen: Einen Vollspannschuss von Gabriel Taffertshofer, der am kurzen Torwinkel vorbei Richtung Kunstrasen zischte. Und vielleicht noch einen Roller aus 17 Metern, den Jonas Schrimpf nach engmaschigem Dribbling gerade noch absetzte. Bei strenger Auslegung der Kriterien für Torschüsse schafft es nur der Anschlusstreffer des FC in die Erhebung. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Nicolai Bierling hinüber auf die rechte Seite, die perfekte Ballmitnahme von Schrimpf um den Gegenspieler herum, dazu die überlegte Ablage zu Philipp Solleder, der aus halbrechter Warte in die kurze Torecke traf. Ein Stimmungsaufheller und Mutmacher unisono, der zeigt, wie einfach und schön Fußball sein kann, wenn man ihn mit Hingabe und Überzeugung zelebriert.