Öfter am Ball: Altenstadt um Dominik Streit (links, im Duell mit Moritz Pech) gelang es erst in der 87. Minute, die Peißenberger Defensive zu überwinden. – Foto: Roland Halmel

Ein spielerischer Leckerbissen war das Heimspiel des TSV Altenstadt gegen den TSV Peißenberg nicht gerade. „Das war schwere Kost“, waren sich viele Zuschauer nach dem Landkreisduell, das nur in den letzten Minuten ein paar Höhepunkte bot, einig. Einen Sieger gab es nicht. Am Ende hieß es 1:1. „Ein leistungsgerechtes Ergebnis“, waren sich Altenstadts Coach Christoph Wagner und sein Gegenüber Heini Christl einig.

Altenstadt mit mehr Ballbesitz

Der Peißenberger Trainer, der nach zwölf Jahren Pause bei seinem Heimatverein als „Feuerwehrmann“ im Abstiegskampf an die Seitenlinie zurückkehrte, sah einen engagierten Auftritt seiner Schützlinge. „Ich bin stolz, wie sich die Jungs reingehängt haben. Den Punkt haben sie sich gegen die heimstarken Altenstadter absolut verdient“, urteilte Christl zufrieden. Wirklich einverstanden war Wagner indessen nur mit dem Resultat, durch das die Heimserie seiner inzwischen über eineinhalb Jahre zu Hause ungeschlagenen Truppe hält. „Im letzten Drittel waren wir aber nicht wirklich zwingend“, monierte Wagner die fehlende Offensivpower seiner Mannschaft, die aus dem Spiel heraus kaum zum Abschluss kam. „Unsere Defensivtaktik ist aufgegangen“, lobte dagegen Christl sein Team, das bei Kontern immer wieder Nadelstiche setzte. Altenstadt verfügte über deutlich mehr Ballbesitz, schlug daraus aber keinen Profit. „Weil wir zu oft die falschen Entscheidungen trafen“, grummelte Wagner.