Schwere Knieverletzung überschattet Derby zwischen SV Hohenlinden und VfB Forstinning II

Lokalderby in Hohenlinden mit Rasse, Klasse und Hektik. Dies ist zumindest die Erwartungshaltung der Zuschauer gewesen. Doch diese wurde am Sportplatz in Herlin enttäuscht, am Ende stand auch laut dem SVH-Abteilungsleiter Falk Hüniger „ein lauer Sommerkick“ in den Büchern. Das Attribut ist angesichts des kalendarischen Aufeinandertreffens im März nicht exakt zutreffend, trifft aber doch den Kern der Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, das torlose Remis entspricht dem Spielverlauf.

„Wir sind zufrieden mit dem 0:0“, meinte VfB-Trainer Hubert Schunk. „Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und die ausgegebene Taktik hundertprozentig umgesetzt.“ Der Forstinninger Coach durfte aufgrund der Ausfälle und der Nichtverfügbarkeit der Akteure von der ersten und dritten Mannschaft, die jeweils zeitgleich spielten, am Ende zufrieden sein mit dem Punktgewinn. Der Gast besaß sogar, bestätigte Hüniger, die etwas besseren Möglichkeiten in einem insgesamt an Höhepunkten armen Spiel.