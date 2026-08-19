Schwere Heimaufgabe: TSG Backnang will den dritten Sieg

Der Start der TSG ist makellos. Dem klaren 5:0 gegen den nordbadischen Aufsteiger 1. FC Mühlhausen folgte am vergangenen Wochenende ein 4:1 beim FC Teningen. In beiden Spielen zeigte Backnang Offensivkraft und Effizienz. Tim Pöhler traf bereits dreimal, Giuliano Greco bestätigte seine gute Form, Fabijan Domic war erneut erfolgreich, Cayan Demirköprü erzielte in Teningen seinen Premierentreffer. Die TSG wirkt im Angriff breit aufgestellt und findet derzeit aus unterschiedlichen Situationen Lösungen.

Der Sieg in Teningen war allerdings lehrreicher, als es der Endstand vermuten lässt. Backnang führte zur Pause 2:0, geriet nach dem Seitenwechsel aber unter Druck. Maurice Brauns musste mehrfach stark eingreifen, Teningen traf das Lattenkreuz und kam durch Maximilian Resch auf 1:2 heran. Erst Domic brachte mit dem 1:3 wieder Ruhe ins Spiel. Genau diese Phase dürfte Marinic ansprechen: Gegen stärkere Gegner können solche Minuten schnell kippen.

Nöttingen reist mit drei Punkten an. Zum Auftakt verlor der FCN beim SSV Reutlingen mit 1:3, reagierte danach aber mit einem 2:0 gegen Normannia Gmünd. Der Tabellendritte der Vorsaison verfügt über Qualität, Tempo und Erfahrung. Backnang darf also nicht allein auf seine Frühform vertrauen, sondern braucht erneut Struktur, saubere Restverteidigung und Klarheit im Spiel nach vorne.