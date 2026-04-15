Schwere Heimaufgabe für den SV Würtingen

In der Kreisliga A1 Alb kommt es am kommenden Spieltag zu einer Begegnung mit klar verteilten Rollen: Der SV Würtingen empfängt den TSV Holzelfingen. Während die Gäste mit 48 Punkten an der Tabellenspitze stehen, befindet sich Würtingen mit 10 Zählern auf dem 15. und damit letzten Tabellenplatz.
Für den TSV Holzelfingen ist die Ausgangslage eindeutig. Die Mannschaft reist als Tabellenführer an und gilt damit als Favorit. Um die Spitzenposition zu behaupten, sind weitere Punkte jedoch Pflicht. Gerade im engen Rennen um Platz eins kann sich der TSV keine Nachlässigkeiten erlauben. Entsprechend konzentriert wird Holzelfingen in die Partie gehen, auch wenn der Gegner aus dem Tabellenkeller kommt.
Dennoch ist Vorsicht geboten. Spiele gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel sind häufig unangenehmer als erwartet – insbesondere dann, wenn der Gegner um seine letzte Chance im Abstiegskampf kämpft.
Genau in dieser Situation befindet sich der SV Würtingen. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu verlieren. Vor heimischer Kulisse wird Würtingen versuchen, mit großem Einsatz, Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenzuhalten.
Für die Zuschauer verspricht die Partie trotz der klaren Tabellenkonstellation Spannung: Hier der Tabellenführer, der seine Spitzenposition verteidigen will – dort das Schlusslicht, das jeden Punkt im Abstiegskampf dringend benötigt. Der TSV Holzelfingen geht als Favorit ins Spiel, wird den SV Würtingen jedoch keinesfalls unterschätzen dürfen.