Schwere Heimaufgabe für den SV Würtingen

– Foto: Lukas Gauß

In der Kreisliga A1 Alb kommt es am kommenden Spieltag zu einer Begegnung mit klar verteilten Rollen: Der SV Würtingen empfängt den TSV Holzelfingen. Während die Gäste mit 48 Punkten an der Tabellenspitze stehen, befindet sich Würtingen mit 10 Zählern auf dem 15. und damit letzten Tabellenplatz.

Für den TSV Holzelfingen ist die Ausgangslage eindeutig. Die Mannschaft reist als Tabellenführer an und gilt damit als Favorit. Um die Spitzenposition zu behaupten, sind weitere Punkte jedoch Pflicht. Gerade im engen Rennen um Platz eins kann sich der TSV keine Nachlässigkeiten erlauben. Entsprechend konzentriert wird Holzelfingen in die Partie gehen, auch wenn der Gegner aus dem Tabellenkeller kommt.

Dennoch ist Vorsicht geboten. Spiele gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel sind häufig unangenehmer als erwartet – insbesondere dann, wenn der Gegner um seine letzte Chance im Abstiegskampf kämpft.