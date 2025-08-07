Schwere Gebenbacher Zeiten: »Man macht sich sicherlich Gedanken«

Dass Gebenbach, das wegen eines spielfreien und eines witterungsbedingt abgesagtem Spieltages, derzeit Schlusslicht ist, ist für Markus Kipry kein Problem. "Klar ist eine gewisse Ungewissheit da. Aber die Tabelle ist derzeit noch überhaupt nicht aussagekräftig." Deshalb würden weder er noch seine Truppe irgendeine Art von Zugzwang verspüren. Ganz im Gegenteil: "Die Vorfreude, endgültig in die Saison zu starten, ist riesengroß." So hofft man beim Team aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, dass die Spielzeit mit dem Gastspiel beim ATSV Erlangen am 4. Spieltag so richtig Fahrt aufnimmt - und das gleich erfolgreich.

Dann sollen schwierige Monate nicht nur abgehakt, sondern mit vielen Punkten vergessen gemacht werden. Denn hinter der DJK Gebenbach liegt eine schwierige Zeit. Erst der katastrophale Start in die vergangene Saison, dann der Rücktritt von Kai Hempel, mit dem der Vizemeister von 2023 eigentlich langfristig zusammenarbeiten wollte. Unter seinem Kompagnon Markus Kipry, der dann die alleine Verantwortung übernahm, kämpften Golla & Co. lange um den direkten Klassenerhalt, scheiterten zunächst, retteten sich dann aber doch - über die Relegation. Und nun der holprige Auftakt in die neue Runde - und nebenbei das verletzungsbedingte Karriereende von DJK-Urgestein Johannes Scherm. Nerven- und kraftaufreibend. "Man macht sich sicherlich Gedanken", spricht Kipry rückblickend für sich, aber auch für seinen "Co" Andreas Graml. Dauernd schlechte Nachrichten zermürben. Man hadert, sucht nach Lösungen, die man oft nicht findet - weil meist das Glück fehlt, das man bekanntlich jedoch nicht erzwingen kann. Für den DJK-Trainer ist das Vergangene aber bereits jetzt nicht nur vergangen, sondern auch vergessen. Ohnehin: "Letzte Saison war der Druck viel größer als jetzt.". Nichtsdestotrotz ist Zeit für eine Zeitenwende - bestenfalls gleich am Freitagabend... Spielfrei: FC Coburg Freitag

Morgen, 18:30 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV ASV Cham ASV Cham 18:30

Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Rein punktetechnisch haben wir natürlich einen Fehlstart hingelegt, da gibt es nichts zu beschönigen. Die gezeigten Leistung waren hingegen - speziell in den ersten beiden Spielen - gut bis sehr gut. Nun müssen wir daraus die positiven Dinge ziehen und uns zudem in Sachen Konzentration und Durchschlagskraft steigern! Mit dem ASV kommt aus vielerlei Hinsicht eine maximal schwere Aufgabe auf uns zu. Sie haben sich sehr gut verstärkt, verfügen mit Faruk Maloku über einen sehr guten sowie erfahrenen Trainer und haben nicht zufällig einen perfekten Saisonstart hingelegt. Ihr ausgefallenes Spiel vergangene Woche macht die Aufgabe auch nochmal etwas kniffliger." Personal: Moritz Lotzen, Hendrik Hansen, Luca Forster und Maximilian Pérez-Hintermeier fallen verletzt aus. Fabio Gobbo, Nicolas Engelking und Luis Wagner befinden sich im Aufbautraining. Noa Zuljevic ist privat verhindert. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Bitter, dass unser vergangenes Spiel abgesagt werden musste. Inwiefern das unseren Spielrhythmus durcheinander gewirbelt hat, werden wir sehen. Fakt ist: Ausruhen dürfen wir uns nicht, wir müssen uns weiter steigern. Unser nächster Gegner ist zwar etwas schwer in die Saison gestartet, aber seine große Qualität steht außer Frage. Es wäre ein Fehler, Würzburg auch nur im Ansatz falsch einzuordnen. Der WFV hat viel Erfahrung und Qualität in seinem Kader. Eine fertige Mannschaft, die weiß, wann es wichtig ist, abzuliefern. Sie sind technisch stark und haben in der Offensive einige Unterschiedsspieler. Wir dürfen uns keine unkonzentrierten Momente erlauben. Wir brauchen wieder eine starke Defensivleistung und müssen die Aufgabe mit voller Konzentration angehen." Personal: Jakub Hrudka (verletzt) und Valentin Seebauer (Rotsperre) fehlen, Manuel Reiß (krank) und Lucas Chrubasik (musste das Montagstraining abbrechen) sind fraglich.

Das spektakuläre 4:5 gegen Erlangen einmal ausgeklammert ist Neudrossenfeld top in die Saison gestartet. Und auch im Totopokal sorgte das Baumer-Team zuletzt für Aufsehen. – Foto: Andreas Roith

Morgen, 18:30 Uhr FSV Stadeln Stadeln SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 18:30

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Der Auswärtssieg war nach der 2:5-Niederlage sehr wichtig, weil wir eine Reaktion gezeigt haben. Die Jungs hatten sich diesen Erfolg über 75 bis 80 Minuten verdient. Die Stimmung ist nun natürlich toll! Wir werden weiter Vollgas geben. Das zweite Mal vor unseren Zuschauern wollen wir das Bestmögliche bieten - in allen Bereichen: Physisch, mental und taktisch. Dass wir gegen eine tolle Mannschaft antreten, wissen wir natürlich. Wir wollen denen aber natürlich weh tun!" Personal: Muhamed Celahmetovic weilt im Urlaub, Leon Rukiqi hat sich an der Schulter verletzt. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Das wird ein interessantes Spiel! Die Ergebnisse sprechen für Stadeln. Gerade das erste Spiel gegen Eltersdorf war ein Ausrufezeichen, wie stark diese Mannschaft ist." Personal: Jason Sarajli ist wieder einsatzfähig, wohingegen Ediz Medineli nun ein Sorgenkind ist.

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SC Eltersdorf Eltersdorf 18:30

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach der witterungsbedingten Absage in Gebenbach steht für uns das knifflige Heimspiel gegen den SC Eltersdorf an. Die Quecken verfügen über eine sehr routinierte und qualitativ hochwertige Mannschaft, die zu den Topteams der Liga zählt. Wir erwarten sie bei uns spielbestimmend, was heißt, dass wir im Kollektiv sehr gut verteidigen und eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen müssen." Personal: Nico Schmidt (nicht im Kader) und Johannes Hamann (Urlaub) stehen nicht zur Verfügung. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Der Sieg hat uns gutgetan. Es war sicherlich nicht alles perfekt, aber daran arbeiten wir. Auf der Grünen Au ist es immer schwierig – das wird genauso schwer wie gegen die Regensburger. Wir brauchen wieder denselben Siegeswillen und Einsatz!" Personal: Axel Hofmann kehrt nach seiner Rotsperre ins Tor zurück. Verletzt fehlen weiterhin: Kevin Bär (Langzeitverletzung), Tobias Herzner (Teilriss des Kreuzbands), Marco Niedermayer (Zerrung), Felix Rippert (Außenbandriss) und Niclas Egerer (Achillessehnenriss).

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Gebenbach hat bisher nur ein Spiel gemacht. Daher ist es schwierig, die DJK so richtig einzuschätzen. Was wir wissen, ist, dass der Gegner sehr kompakt steht, viel in die Zweikämpfe geht und über die schnellen Außenspieler über Konter kommen wird. Es wird interessant sein, wie beide Mannschaften auf die Absagen zuletzt reagieren werden." Personal: Jeffrey Stielke wurde am Blinddarm operiert. Zu den üblichen Verletzten kommt auch noch Sascha Luft (Knieprobleme) hinzu. Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Die Trainingswoche war gut. Ich hoffe, dass wir das ausgefallene Spiel gut verkraftet haben. Es ist natürlich sehr unglücklich, dass wir erst ein Spiel absolviert haben. Die Verlegung war jedoch richtig. Und weil die Jungs heiß sind, gehen wir guten Mutes in das Spiel gegen Erlangen. Ziel muss es sein, von dort was mitzunehmen: Ein Sieg muss rausspringen!" Personal: Für Timo Kohler und Dominik Späth kommt ein Kaderplatz noch zu früh.

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Wir wollen mutig den ersten Heimsieg in der Geschichte des SCG holen! Die Stimmung ist weiter positiv, die Mannschaft ist extrem fleißig. Deshalb sind wir im Trainerteam überzeugt davon, dass das auf Strecke belohnt wird. Der Gegner ist uns leider nicht bekannt, weshalb wir uns maximal auf unser Spiel konzentrieren werden." Personal: Sebastian Kräftner, Maximilian Takacs, Christoph Schulz, Tim Koszorus und Maximilian Merk werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Großschwarzenlohe wird ein sehr unangenehmer Gegner werden. Insgesamt haben sich alle Aufsteiger sehr schnell an das Bayernliga-Niveau gewöhnt. Von daher wartet eine sehr schwere Aufgabe auf uns." Personal: Krankheitswelle bei den Schanzern! Neben den Langzeitverletzten könnte deshalb der ein oder andere Spieler ausfallen.

Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage: Was die Punkteausbeute betrifft, ist Regionalliga-Absteiger Bamberg durchwachsen in die Spielzeit gekommen. – Foto: Sascha Dorsch