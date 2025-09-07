Bejubeln den Führungstreffer zum 1:0: Die Spieler des SV Breinig. – Foto: Royal

„Schwere Fehler“: Sportfreunde verlieren 2:6 gegen Breinig Fußball-Landesliga: Aufsteiger Uevekoven wartet weiter auf den ersten Punkt in neuer Umgebung. Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Breinig Uevekoven

Den Abfluss von unnötigem Lehrgeld mochte Uevekovens Trainer Daniel Marschalk nach dem 2:6 (0:4) im Fußball-Landesligaspiel gegen den SV Breinig nicht gespürt haben. Nach der zweiten (und happigen) Niederlage sah der Trainer des Aufsteigers „vielmehr drei schwere Fehler in der ersten Halbzeit, die uns sehr zurückgeworfen haben“.

In der Tat lagen die Gastgeber schon nach 20 Minuten mit 0:3 zurück. Jeweils individuelle Fehler des Liganeulings gingen dem klaren Rückstand voraus. In der fünften Minute hatte der Breiniger Tetsuya Shiraishi – einer der Besten im Gästeteam – nach schöner Vorlage von Niklas Mohr mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz den SVB in Führung geschossen. In der zehnten Minute legte Leo Engels zum 2:0 nach. Dabei hatte der Gastgeber kräftig mitgeholfen. Einen erneuten krassen Abwehrfehler der Sportfreunde nutzte Breinigs Stürmer Sulayman Dawodu zum 3:0. Bis dahin waren die Uevekovener noch nicht einmal gefährlich vor das Breiniger Tor gekommen. Dawodu war es dann, der in der 36. Minute das spielerische Übergewicht des Gastes mit dem 4:0 garnierte. Nico Czichi verletzt sich schwer

Trotz einer schweren Verletzung, die sich Sportfreunde-Spielmacher Nico Czichi mit gegnerischer Einwirkung zuzog, gaben die Hausherren zu keiner Phase auf. Zunächst kassierten sie das 0:5 durch Joseph Mbuyi auf Zuspiel von Engels (61.), doch das Marschalk-Team blieb nicht im Schwitzkasten. Sven Jansen mit dem 1:5 (77.) und auch der Treffer von Joshua Holtby zum 2:5 (81.) milderten das Resultat ab, aber die Gäste machten mit dem 6:2 durch Mbuyi (88.) das halbe Dutzend voll. Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven SV Breinig Breinig 2 6 Abpfiff