Schwere Entscheidung: Warum Meiningen den Aufstieg ausschlägt

Der Verein verzichtet auf den möglichen (Wieder-)Aufstieg in die Thüringenliga - vorerst. Eine Entscheidung, die nicht aus mangelndem sportlichen Ehrgeiz, sondern aus Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht getroffen wurde.
„Wer mich kennt, weiß, dass ich immer ein Verfechter davon bin, dass man sportlich aufsteigen sollte. Umso schwerer fiel mir und uns diese Entscheidung“, erklärt Vorstandsmitglied Timo Krautwurst und macht damit deutlich, wie sehr dieser Schritt den eigenen sportlichen Überzeugungen widerspricht.
Wie aus der offiziellen Vereinsmeldung hervorgeht, steht beim VfL Meiningen 04 die nachhaltige Entwicklung klar im Vordergrund. Die Mannschaft soll sich weiter stabilisieren und als Einheit wachsen. Auch der sportliche Leiter und 1. Vorsitzende Frank Winterstein trägt diese Linie mit und setzt auf einen langfristigen Aufbau statt eines verfrühten Aufstiegs.
Krautwurst ergänzt: „Uns steht ein kleiner personeller Umbruch im Team bevor, den wir bewusst mit jungen Spielern gestalten wollen.“ Parallel dazu arbeitet der Verein intensiv am Aufbau einer zweiten Mannschaft, die als Perspektivkader dienen soll. Ziel ist es, jungen Spielern eine Plattform zu bieten, sich zu entwickeln und für die erste Mannschaft zu empfehlen.
Ein entscheidender Faktor für den Aufstiegsverzicht liegt in der aktuellen Kadersituation. Mit Kapitän Marcus Weyer wird nach der Saison eine wichtige Führungspersönlichkeit ihre Karriere beenden. Gleichzeitig steht ein Teil der Mannschaft bereits im fortgeschrittenen Fußballeralter.
Hinzu kommt, dass mehrere Spieler derzeit mit gesundheitlichen Themen oder neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Vereins zu tun haben. Diese Gemengelage erschwert eine verlässliche Kaderplanung für die höheren Anforderungen der Thüringenliga zusätzlich.
Der Verein steht somit vor einem Umbruch, der Zeit, Geduld und eine stabile sportliche Umgebung benötigt – Voraussetzungen, die man bewusst in der aktuellen Liga schaffen möchte.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die infrastrukturelle Situation des Vereins. „Einer der wichtigsten Gründe ist, dass wir aktuell nicht die Infrastruktur im Vereinsumfeld haben“, erklärt Krautwurst.
Die Erinnerungen an die vergangene Thüringenliga-Zeit sind noch präsent: Heimspiele mussten damals unter schwierigen Bedingungen auf einer Baustelle ausgetragen werden. Durch die anstehenden Umbauarbeiten im Maßfelder Weg droht ein ähnliches Szenario. „Das möchten wir nicht nochmal so erleben“, stellt Krautwurst klar.
Auch Frank Winterstein betont, dass der Verein aktuell viel Energie in die Weiterentwicklung der Infrastruktur investiert. Mit einem neuen Vereinsheim und modernen Kabinen sollen künftig Rahmenbedingungen geschaffen werden, die einem höheren Spielniveau gerecht werden.
Neben sportlichen und infrastrukturellen Aspekten spielt auch die wirtschaftliche Planung eine wichtige Rolle. „Durch die Baumaßnahmen werden viele finanzielle Mittel benötigt. Wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt und inwieweit wir Förderungen erhalten“, so Krautwurst.
Der Verein wolle kein unnötiges Risiko eingehen – auch mit Blick auf seine Mitglieder. Diese vorsichtige und verantwortungsvolle Herangehensweise unterstreicht den nachhaltigen Kurs des VfL Meiningen 04.
Trotz des Verzichts bleibt der Anspruch hoch. „Wir sind immer dafür, dass man sich sportlich qualifiziert und diese Herausforderung auch annimmt“, betont Krautwurst.
Genau deshalb soll der nächste Anlauf unter besseren Voraussetzungen erfolgen. Das Ziel ist klar formuliert: Zur Saison 2026/2027 möchte der VfL Meiningen 04 sportlich und strukturell bereit sein – für den Verein, die Fans und alle Gäste.