Schwere Entscheidung: Warum Meiningen den Aufstieg ausschlägt Der VfL Meiningen 04 hat eine Entscheidung getroffen, die auf den ersten Blick überrascht, bei genauerem Hinsehen jedoch eine klare strategische Linie erkennen lässt. von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: © Artur Kraus

Der Verein verzichtet auf den möglichen (Wieder-)Aufstieg in die Thüringenliga - vorerst. Eine Entscheidung, die nicht aus mangelndem sportlichen Ehrgeiz, sondern aus Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht getroffen wurde.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich immer ein Verfechter davon bin, dass man sportlich aufsteigen sollte. Umso schwerer fiel mir und uns diese Entscheidung“, erklärt Vorstandsmitglied Timo Krautwurst und macht damit deutlich, wie sehr dieser Schritt den eigenen sportlichen Überzeugungen widerspricht. Nachhaltige Entwicklung im Fokus Wie aus der offiziellen Vereinsmeldung hervorgeht, steht beim VfL Meiningen 04 die nachhaltige Entwicklung klar im Vordergrund. Die Mannschaft soll sich weiter stabilisieren und als Einheit wachsen. Auch der sportliche Leiter und 1. Vorsitzende Frank Winterstein trägt diese Linie mit und setzt auf einen langfristigen Aufbau statt eines verfrühten Aufstiegs.

Krautwurst ergänzt: „Uns steht ein kleiner personeller Umbruch im Team bevor, den wir bewusst mit jungen Spielern gestalten wollen.“ Parallel dazu arbeitet der Verein intensiv am Aufbau einer zweiten Mannschaft, die als Perspektivkader dienen soll. Ziel ist es, jungen Spielern eine Plattform zu bieten, sich zu entwickeln und für die erste Mannschaft zu empfehlen. Personelle Herausforderungen Ein entscheidender Faktor für den Aufstiegsverzicht liegt in der aktuellen Kadersituation. Mit Kapitän Marcus Weyer wird nach der Saison eine wichtige Führungspersönlichkeit ihre Karriere beenden. Gleichzeitig steht ein Teil der Mannschaft bereits im fortgeschrittenen Fußballeralter.